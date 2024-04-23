Пермский роддом стал лучшим в ПФО

23 апреля 2024 в 16:03 Размер текста - 17 +

Карагайская больница стала победителем и призером в двух номинациях Фото: Илья Московец © URA.RU В Казани подвели итоги конкурса «Лучшая медицинская организация акушерско-гинекологического профиля Приволжского федерального округа». Победителем признано родильное отделение Карагайской центральной районной больницы, сообщили в пресс-службе минздрава Пермского края. «На прошлой неделе в Казани состоялся IX Общероссийский конгресс „Репродуктивный потенциал России“. В номинации „Лучший акушерский стационар 1 уровня“ Приволжского федерального округа победу одержал акушерский стационар Карагайской ЦРБ», — сказано в сообщении. Также Карагайская ЦРБ заняла второе место в номинации «Лучшая женская консультация 1 уровня». Президент Междисциплинарной ассоциации специалистов репродуктивной медицины вручил обе награды главной медсестре Карагайской больницы Елене Филимоновой, которая представляла учреждение на форуме. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Казани подвели итоги конкурса «Лучшая медицинская организация акушерско-гинекологического профиля Приволжского федерального округа». Победителем признано родильное отделение Карагайской центральной районной больницы, сообщили в пресс-службе минздрава Пермского края. «На прошлой неделе в Казани состоялся IX Общероссийский конгресс „Репродуктивный потенциал России“. В номинации „Лучший акушерский стационар 1 уровня“ Приволжского федерального округа победу одержал акушерский стационар Карагайской ЦРБ», — сказано в сообщении. Также Карагайская ЦРБ заняла второе место в номинации «Лучшая женская консультация 1 уровня». Президент Междисциплинарной ассоциации специалистов репродуктивной медицины вручил обе награды главной медсестре Карагайской больницы Елене Филимоновой, которая представляла учреждение на форуме.