Пермский роддом стал лучшим в ПФО

В Казани подвели итоги конкурса «Лучшая медицинская организация акушерско-гинекологического профиля Приволжского федерального округа». Победителем признано родильное отделение Карагайской центральной районной больницы, сообщили в пресс-службе минздрава Пермского края.
«На прошлой неделе в Казани состоялся IX Общероссийский конгресс „Репродуктивный потенциал России“. В номинации „Лучший акушерский стационар 1 уровня“ Приволжского федерального округа победу одержал акушерский стационар Карагайской ЦРБ», — сказано в сообщении.
Также Карагайская ЦРБ заняла второе место в номинации «Лучшая женская консультация 1 уровня». Президент Междисциплинарной ассоциации специалистов репродуктивной медицины вручил обе награды главной медсестре Карагайской больницы Елене Филимоновой, которая представляла учреждение на форуме.
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В Казани подвели итоги конкурса «Лучшая медицинская организация акушерско-гинекологического профиля Приволжского федерального округа». Победителем признано родильное отделение Карагайской центральной районной больницы, сообщили в пресс-службе минздрава Пермского края. «На прошлой неделе в Казани состоялся IX Общероссийский конгресс „Репродуктивный потенциал России“. В номинации „Лучший акушерский стационар 1 уровня“ Приволжского федерального округа победу одержал акушерский стационар Карагайской ЦРБ», — сказано в сообщении. Также Карагайская ЦРБ заняла второе место в номинации «Лучшая женская консультация 1 уровня». Президент Междисциплинарной ассоциации специалистов репродуктивной медицины вручил обе награды главной медсестре Карагайской больницы Елене Филимоновой, которая представляла учреждение на форуме.