Путин: РФ предстоит увеличить объемы промышленности на десятки процентов

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Заседание Госсовета по молодежной политике в Кремле. Москва, путин владимир, топ
Владимир Путин сообщил, что капитал ипотеки увеличится почти в два раза Фото:

В РФ планируется значительное увеличение объемов промышленного производства. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«3а предстоящие шесть лет нам нужно кардинально, на десятки процентов увеличить объем промышленного производства, причем новые предприятия», — заявил Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. Трансляция его выступления идет на телеканале «Росия-24».

Глава государства подчеркнул, что на развитие промышленной ипотеки будут отправлены дополнительные ресурсы. Он отметил, что капитал увеличится почти в два раза на 300 миллиардов рублей.

Ранее Путин сообщил, что РФ появляются новые отрасли и направления промышленности. В том числе, будет реализована масштабная инфраструктурная программа.

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В РФ планируется значительное увеличение объемов промышленного производства. Об этом заявил президент России Владимир Путин. «3а предстоящие шесть лет нам нужно кардинально, на десятки процентов увеличить объем промышленного производства, причем новые предприятия», — заявил Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. Трансляция его выступления идет на телеканале «Росия-24». Глава государства подчеркнул, что на развитие промышленной ипотеки будут отправлены дополнительные ресурсы. Он отметил, что капитал увеличится почти в два раза на 300 миллиардов рублей. Ранее Путин сообщил, что РФ появляются новые отрасли и направления промышленности. В том числе, будет реализована масштабная инфраструктурная программа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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