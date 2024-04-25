Путин: РФ предстоит увеличить объемы промышленности на десятки процентов

В РФ планируется значительное увеличение объемов промышленного производства. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
«3а предстоящие шесть лет нам нужно кардинально, на десятки процентов увеличить объем промышленного производства, причем новые предприятия», — заявил Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. Трансляция его выступления идет на телеканале «Росия-24».
Глава государства подчеркнул, что на развитие промышленной ипотеки будут отправлены дополнительные ресурсы. Он отметил, что капитал увеличится почти в два раза на 300 миллиардов рублей.
Ранее Путин сообщил, что РФ появляются новые отрасли и направления промышленности. В том числе, будет реализована масштабная инфраструктурная программа.
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