Путин: РФ предстоит увеличить объемы промышленности на десятки процентов

25 апреля 2024 в 18:23 Размер текста - 17 +

Владимир Путин сообщил, что капитал ипотеки увеличится почти в два раза Фото: Владимир Андреев © URA.RU В РФ планируется значительное увеличение объемов промышленного производства. Об этом заявил президент России Владимир Путин. «3а предстоящие шесть лет нам нужно кардинально, на десятки процентов увеличить объем промышленного производства, причем новые предприятия», — заявил Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. Трансляция его выступления идет на телеканале «Росия-24». Глава государства подчеркнул, что на развитие промышленной ипотеки будут отправлены дополнительные ресурсы. Он отметил, что капитал увеличится почти в два раза на 300 миллиардов рублей. Ранее Путин сообщил, что РФ появляются новые отрасли и направления промышленности. В том числе, будет реализована масштабная инфраструктурная программа. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В РФ планируется значительное увеличение объемов промышленного производства. Об этом заявил президент России Владимир Путин. «3а предстоящие шесть лет нам нужно кардинально, на десятки процентов увеличить объем промышленного производства, причем новые предприятия», — заявил Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. Трансляция его выступления идет на телеканале «Росия-24». Глава государства подчеркнул, что на развитие промышленной ипотеки будут отправлены дополнительные ресурсы. Он отметил, что капитал увеличится почти в два раза на 300 миллиардов рублей. Ранее Путин сообщил, что РФ появляются новые отрасли и направления промышленности. В том числе, будет реализована масштабная инфраструктурная программа.