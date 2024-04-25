Свердловскую и Челябинскую области накроет «ржавый» дождь

В Свердловской и Челябинской областях из-за песчаной бури из Сахары ожидается «ржавый» дождь. Вместе с потоками ветра африканский песок достиг южных регионов России, а 27 апреля окажется на территории Урала.
«Пыльный шлейф из Африки в пятницу достигнет Поволжья, в субботу — Южного и Среднего Урала, возможен „ржавый“ дождь», — сообщает РИА Новости со ссылкой на центр «Фобос».
Для природного явления характерно желто-оранжевое небо и пасмурная погода. С дождем частицы песка начнет вымывать из атмосферы, а на предметах, оказавшихся на улице, останется налет. Подобное явление уже произошло в Крыму и Белгороде.
В пресс-службе минэкологии Челябинской области URA.RU сообщили о смоге, который продержится в шести городах региона до вечера 27 апреля. Режим неблагоприятных метеоусловий объявлен в Челябинске, Магнитогорске, Коркино, Карабаше, Сатке, Златоусте с 19:00 25 апреля.
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