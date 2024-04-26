Команда Куйвашева спасла депутата-прогульщика

Команда Куйвашева спасла депутата-прогульщика, которого хотели лишить мандата

26 апреля 2024 в 21:50 Размер текста - 17 +

Без мандата планировали оставить и Юрия Оносова Фото: Илья Московец © URA.RU Депутатов, впервые в истории Свердловской области лишенных мандатов за прогулы, должно было быть двое. Вместе с коммунистом Александром Бушуевым из гордумы Ревды планировали изгнать Юрия Оносова («Справедливая Россия»), настолько же неприятного мэру Татьяне Клепиковой и спикеру думы Андрею Мокрецову. Но, как стало известно URA.RU, вмешалась резиденция губернатора Евгения Куйвашева. «Там настояли, чтобы в отношении Бушуева и Оносова все было по закону, без манипуляций», — поделился знакомый с обстоятельствами источник. Бушуев в итоге обосновать длительное отсутствие на заседаниях не смог, Оносов же предоставил медицинские справки. Без участия областных чиновников их вполне могли и не принимать, объяснил погруженный в интригу источник агентства. Ведь в законе не регламентировано, какие причины пропуска заседаний — уважительные. Ранее агентство сообщало, что на этом же заседании должны были рассмотреть вопрос о неэтичном поведении Мокрецова и другого депутата — Максима Сладкова, с которым они побили Оносова зимой 2022 года. Но большинство, представленное в гордуме «единороссами», отказалось выносить тему в повестку. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутатов, впервые в истории Свердловской области лишенных мандатов за прогулы, должно было быть двое. Вместе с коммунистом Александром Бушуевым из гордумы Ревды планировали изгнать Юрия Оносова («Справедливая Россия»), настолько же неприятного мэру Татьяне Клепиковой и спикеру думы Андрею Мокрецову. Но, как стало известно URA.RU, вмешалась резиденция губернатора Евгения Куйвашева. «Там настояли, чтобы в отношении Бушуева и Оносова все было по закону, без манипуляций», — поделился знакомый с обстоятельствами источник. Бушуев в итоге обосновать длительное отсутствие на заседаниях не смог, Оносов же предоставил медицинские справки. Без участия областных чиновников их вполне могли и не принимать, объяснил погруженный в интригу источник агентства. Ведь в законе не регламентировано, какие причины пропуска заседаний — уважительные. Ранее агентство сообщало, что на этом же заседании должны были рассмотреть вопрос о неэтичном поведении Мокрецова и другого депутата — Максима Сладкова, с которым они побили Оносова зимой 2022 года. Но большинство, представленное в гордуме «единороссами», отказалось выносить тему в повестку.