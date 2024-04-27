Путин наградил Стаса Михайлова в его день рождения. Скрин

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Сбор доверенных лиц штаба кандидата в президенты с президентом России Владимиром Путиным. Москва, михайлов стас
Путин наградил Стаса Михайлова (на фото) орденом «За заслуги в культуре и искусстве» Фото:

Президент России Владимир Путин наградил певца Стаса Михайлова орденом «За заслуги в культуре и искусстве». Госнаграда была присвоена в день рождения артиста, которому 27 апреля исполнилось 55 лет.

«За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю творческую деятельность наградить орденом „За заслуги в культуре и искусстве“ Михайлова Станислава Владимировича — артиста-вокалиста, члена Международного союза деятелей эстрадного искусства», — говорится в документе. Соответствующий указ главы государства размещен на официальном сайте опубликования правовых актов.

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Президент России Владимир Путин наградил певца Стаса Михайлова орденом «За заслуги в культуре и искусстве». Госнаграда была присвоена в день рождения артиста, которому 27 апреля исполнилось 55 лет. «За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю творческую деятельность наградить орденом „За заслуги в культуре и искусстве“ Михайлова Станислава Владимировича — артиста-вокалиста, члена Международного союза деятелей эстрадного искусства», — говорится в документе. Соответствующий указ главы государства размещен на официальном сайте опубликования правовых актов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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