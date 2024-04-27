Президент России Владимир Путин наградил певца Стаса Михайлова орденом «За заслуги в культуре и искусстве». Госнаграда была присвоена в день рождения артиста, которому 27 апреля исполнилось 55 лет.
«За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю творческую деятельность наградить орденом „За заслуги в культуре и искусстве“ Михайлова Станислава Владимировича — артиста-вокалиста, члена Международного союза деятелей эстрадного искусства», — говорится в документе. Соответствующий указ главы государства размещен на официальном сайте опубликования правовых актов.
Скрин: официальный сайт опубликования правовых актов (publication.pravo.gov.ru)
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Президент России Владимир Путин наградил певца Стаса Михайлова орденом «За заслуги в культуре и искусстве». Госнаграда была присвоена в день рождения артиста, которому 27 апреля исполнилось 55 лет. «За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю творческую деятельность наградить орденом „За заслуги в культуре и искусстве“ Михайлова Станислава Владимировича — артиста-вокалиста, члена Международного союза деятелей эстрадного искусства», — говорится в документе. Соответствующий указ главы государства размещен на официальном сайте опубликования правовых актов.