27 апреля 2024

Майские праздники в Челябинске начнутся с теплой дождливой погоды. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Непогода, дождь. Челябинск, пешеход, ураган, зонт, непогода, шторм, ливень, климат, дождь
В первые дни мая дневные температуры не поднимутся выше 12 градусов тепла Фото:

В первый день длинных выходных майских праздников в Челябинске, 28 апреля, ожидается дождь, а температура воздуха днем прогреется до 24 градусов. Об этом говорится в прогнозе на сайте «Гисметео».

«28 апреля ночью температура воздуха +15 градусов, днем +24 градуса. Дождь», — указано на сайте. 29 апреля дневные температуры понизятся до 12 градусов, а ночные до 6 градусов. Дождя не ожидается, но небо будет пасмурным.

30 апреля синоптики обещают солнечный день, без осадков, при дневной температуре в 12 градусов тепла. 1 мая ожидается переменная облачность, ночью 2 градуса, днем 13 градусов тепла.

Рабочие дни 2 и 3 мая будут дождливыми. Температура будет колебаться от 4-5 градусов ночью, до 11-12 градусов днем. Дожди ожидаются и в первые выходные месяца, 4 и 5 мая. В ночь на 5 мая температура воздуха в Челябинске опустится до 0 градусов. Днем прогреется до 8 градусов тепла.

Первые майские дни в Челябинской области будут дождливыми
Первые майские дни в Челябинской области будут дождливыми

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В первый день длинных выходных майских праздников в Челябинске, 28 апреля, ожидается дождь, а температура воздуха днем прогреется до 24 градусов. Об этом говорится в прогнозе на сайте «Гисметео». «28 апреля ночью температура воздуха +15 градусов, днем +24 градуса. Дождь», — указано на сайте. 29 апреля дневные температуры понизятся до 12 градусов, а ночные до 6 градусов. Дождя не ожидается, но небо будет пасмурным. 30 апреля синоптики обещают солнечный день, без осадков, при дневной температуре в 12 градусов тепла. 1 мая ожидается переменная облачность, ночью 2 градуса, днем 13 градусов тепла. Рабочие дни 2 и 3 мая будут дождливыми. Температура будет колебаться от 4-5 градусов ночью, до 11-12 градусов днем. Дожди ожидаются и в первые выходные месяца, 4 и 5 мая. В ночь на 5 мая температура воздуха в Челябинске опустится до 0 градусов. Днем прогреется до 8 градусов тепла.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...