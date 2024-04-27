В первый день длинных выходных майских праздников в Челябинске, 28 апреля, ожидается дождь, а температура воздуха днем прогреется до 24 градусов. Об этом говорится в прогнозе на сайте «Гисметео».
«28 апреля ночью температура воздуха +15 градусов, днем +24 градуса. Дождь», — указано на сайте. 29 апреля дневные температуры понизятся до 12 градусов, а ночные до 6 градусов. Дождя не ожидается, но небо будет пасмурным.
30 апреля синоптики обещают солнечный день, без осадков, при дневной температуре в 12 градусов тепла. 1 мая ожидается переменная облачность, ночью 2 градуса, днем 13 градусов тепла.
Рабочие дни 2 и 3 мая будут дождливыми. Температура будет колебаться от 4-5 градусов ночью, до 11-12 градусов днем. Дожди ожидаются и в первые выходные месяца, 4 и 5 мая. В ночь на 5 мая температура воздуха в Челябинске опустится до 0 градусов. Днем прогреется до 8 градусов тепла.
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