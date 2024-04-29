Маск увидел безумие в новой помощи США Украине

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Маск переживает, что конфликт на Украине никогда не закончится Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Переговоры США и президента Украины Владимира Зеленского насчет очередной помощи ВСУ — настоящее безумие. Свои мысли на этот счет озвучил американский предприниматель и миллиардер Илон Маск.

«Это безумие», — написал он в соцсети X. Он высказал опасение, что конфликт никогда не закончится.

Ранее Маск говорил о том, что заявления администрации США о ситуации в Украине оторваны от реальности. Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк считает, что в словах бизнесмена нет логики.

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Переговоры США и президента Украины Владимира Зеленского насчет очередной помощи ВСУ — настоящее безумие. Свои мысли на этот счет озвучил американский предприниматель и миллиардер Илон Маск. «Это безумие», — написал он в соцсети X. Он высказал опасение, что конфликт никогда не закончится. Ранее Маск говорил о том, что заявления администрации США о ситуации в Украине оторваны от реальности. Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк считает, что в словах бизнесмена нет логики.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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