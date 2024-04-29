Маск увидел безумие в новой помощи США Украине

Маск переживает, что конфликт на Украине никогда не закончится
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Переговоры США и президента Украины Владимира Зеленского насчет очередной помощи ВСУ — настоящее безумие. Свои мысли на этот счет озвучил американский предприниматель и миллиардер Илон Маск.
«Это безумие», — написал он в соцсети X. Он высказал опасение, что конфликт никогда не закончится.
Ранее Маск говорил о том, что заявления администрации США о ситуации в Украине оторваны от реальности. Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк считает, что в словах бизнесмена нет логики.
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