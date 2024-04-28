ХК «Трактор» продлил контракт с форвардом Юртайкиным

ХК «Трактор» (Челябинск) продлил контракт с нападающим Данилом Юртайкиным. Об этом 29 апреля сообщила пресс-служба хоккейного клуба.
«Одностороннее соглашение с форвардом заключено до конца сезона 2024/25. Даня, поздравляем с продлением и желаем новых побед», — говорится в сообщении пресс-службы в официальном telegram-канале «Трактора».
Генеральный менеджер клуба Алексей Волков заявил, что обмен с участием Данила Юртайкина в прошлом сезоне полностью оправдал себя. По его словам, Юртайкин быстро вписался в челябинскую команду, усилив «Трактор». По итогам прошедшего сезона челябинский клуб завоевал бронзовые медали.
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