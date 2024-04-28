ХК «Трактор» продлил контракт с форвардом Юртайкиным

29 апреля 2024 в 19:28 Размер текста - 17 +

Данил Юртайкин продолжит играть за «Трактор» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU ХК «Трактор» (Челябинск) продлил контракт с нападающим Данилом Юртайкиным. Об этом 29 апреля сообщила пресс-служба хоккейного клуба. «Одностороннее соглашение с форвардом заключено до конца сезона 2024/25. Даня, поздравляем с продлением и желаем новых побед», — говорится в сообщении пресс-службы в официальном telegram-канале «Трактора». Генеральный менеджер клуба Алексей Волков заявил, что обмен с участием Данила Юртайкина в прошлом сезоне полностью оправдал себя. По его словам, Юртайкин быстро вписался в челябинскую команду, усилив «Трактор». По итогам прошедшего сезона челябинский клуб завоевал бронзовые медали. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ХК «Трактор» (Челябинск) продлил контракт с нападающим Данилом Юртайкиным. Об этом 29 апреля сообщила пресс-служба хоккейного клуба. «Одностороннее соглашение с форвардом заключено до конца сезона 2024/25. Даня, поздравляем с продлением и желаем новых побед», — говорится в сообщении пресс-службы в официальном telegram-канале «Трактора». Генеральный менеджер клуба Алексей Волков заявил, что обмен с участием Данила Юртайкина в прошлом сезоне полностью оправдал себя. По его словам, Юртайкин быстро вписался в челябинскую команду, усилив «Трактор». По итогам прошедшего сезона челябинский клуб завоевал бронзовые медали.