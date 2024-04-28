28 апреля 2024

ХК «Трактор» продлил контракт с форвардом Юртайкиным

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Алексей Текслер на встрече с президентом КХЛ Алексеем Морозовым. Челябинск, трактор, ледовая арена трактор
Данил Юртайкин продолжит играть за «Трактор» Фото:

ХК «Трактор» (Челябинск) продлил контракт с нападающим Данилом Юртайкиным. Об этом 29 апреля сообщила пресс-служба хоккейного клуба.

«Одностороннее соглашение с форвардом заключено до конца сезона 2024/25. Даня, поздравляем с продлением и желаем новых побед», — говорится в сообщении пресс-службы в официальном telegram-канале «Трактора».

Генеральный менеджер клуба Алексей Волков заявил, что обмен с участием Данила Юртайкина в прошлом сезоне полностью оправдал себя. По его словам, Юртайкин быстро вписался в челябинскую команду, усилив «Трактор». По итогам прошедшего сезона челябинский клуб завоевал бронзовые медали.

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ХК «Трактор» (Челябинск) продлил контракт с нападающим Данилом Юртайкиным. Об этом 29 апреля сообщила пресс-служба хоккейного клуба. «Одностороннее соглашение с форвардом заключено до конца сезона 2024/25. Даня, поздравляем с продлением и желаем новых побед», — говорится в сообщении пресс-службы в официальном telegram-канале «Трактора». Генеральный менеджер клуба Алексей Волков заявил, что обмен с участием Данила Юртайкина в прошлом сезоне полностью оправдал себя. По его словам, Юртайкин быстро вписался в челябинскую команду, усилив «Трактор». По итогам прошедшего сезона челябинский клуб завоевал бронзовые медали.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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