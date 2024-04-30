На Северном Кавказе дерево насмерть придавило маленького мальчика. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Торжественная церемония передачи машин скорой медицинской помощи на Площади 1905 года. Екатеринбург, медицина, здравоохранение, топ, неотложная помощь, машина скорой помощи, машина скорой медицинской помощи, неотложная медпомощь, скорая помошь, скорая
Мальчик скончался до приезда скорой помощи Фото:

На Домбае (Карачаево-Черкессия, Северный Кавказ) погиб пятилетний мальчик из-за упавшего на него дерева. Об этом сообщил telegram-канал Mash Gor.

«Семья туристов из Саратова остановилась, чтобы сфотографироваться у реки. Когда проходили вдоль обочины, рухнул огромный ствол и придавил малыша насмерть», — говорится в сообщении. По информации из соцсетей, в районе много сухих деревьев, но никто не обращал внимание на проблему, несмотря на популярность места среди приезжих.

Ранее в Челябинской области упавшее дерево насмерть придавило местного жителя. Также спецслужбы Новой Москвы сообщали, что на мужчину упало дерево. Он потерял сознание, а потом умер от полученных травм, передает телеканал 360.

Распространенное в соцсетях видео содержит шокирующий контент. Ролик не предназначен для просмотра лицами младше 18 лет и впечатлительными людьми.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На Домбае (Карачаево-Черкессия, Северный Кавказ) погиб пятилетний мальчик из-за упавшего на него дерева. Об этом сообщил telegram-канал Mash Gor. «Семья туристов из Саратова остановилась, чтобы сфотографироваться у реки. Когда проходили вдоль обочины, рухнул огромный ствол и придавил малыша насмерть», — говорится в сообщении. По информации из соцсетей, в районе много сухих деревьев, но никто не обращал внимание на проблему, несмотря на популярность места среди приезжих. Ранее в Челябинской области упавшее дерево насмерть придавило местного жителя. Также спецслужбы Новой Москвы сообщали, что на мужчину упало дерево. Он потерял сознание, а потом умер от полученных травм, передает телеканал 360. Распространенное в соцсетях видео содержит шокирующий контент. Ролик не предназначен для просмотра лицами младше 18 лет и впечатлительными людьми.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...