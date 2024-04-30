На Домбае (Карачаево-Черкессия, Северный Кавказ) погиб пятилетний мальчик из-за упавшего на него дерева. Об этом сообщил telegram-канал Mash Gor.
«Семья туристов из Саратова остановилась, чтобы сфотографироваться у реки. Когда проходили вдоль обочины, рухнул огромный ствол и придавил малыша насмерть», — говорится в сообщении. По информации из соцсетей, в районе много сухих деревьев, но никто не обращал внимание на проблему, несмотря на популярность места среди приезжих.
Ранее в Челябинской области упавшее дерево насмерть придавило местного жителя. Также спецслужбы Новой Москвы сообщали, что на мужчину упало дерево. Он потерял сознание, а потом умер от полученных травм, передает
Распространенное в соцсетях видео содержит шокирующий контент. Ролик не предназначен для просмотра лицами младше 18 лет и впечатлительными людьми.
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