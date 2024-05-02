Главное управление МЧС России по ХМАО наградило семиклассника из Федоровского Сургутского района благодарственным письмом. Юноша во время пожара предупредил жителей дома и своими действиями спас жизнь человека.
«Семиклассник Никита Гусев из Федоровского награжден благодарственным письмом Главного управления МЧС России по Югре. Благодаря правильным действиям школьника во время пожара был спасен человек», — рассказал глава Сургутского района Андрей Трубецкой на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Однажды в марте, возвращаясь домой из школы, мальчик заметил дым, который шел из квартиры на втором этаже жилого дома. Он сразу же попросил прохожего вызвать пожарных, так как у него самого телефон был разряжен. Затем он бросился в подъезд, начал звонить в квартиры и предупреждать жильцов о пожаре. Вскоре на место происшествия прибыли пожарные. В задымленной квартире они обнаружили мужчину без сознания. Благодаря быстрым и решительным действиям школьника, мужчине удалось вовремя оказать медицинскую помощь, и его жизнь была спасена. Сотрудники МЧС высоко оценили смелость и сообразительность мальчика, а также его способность сохранять хладнокровие и быстро действовать в экстремальной ситуации.
Ранее URA.RU писало, что МЧС вручило награду подростку из Нижневартовска, который помогал при пожаре. Он вызвал пожарных, а затем носил воду для тушения огня. Из горящего дома были эвакуированы 15 человек, пожилая женщина сгорела заживо.
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