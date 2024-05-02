МЧС наградило подростка из ХМАО за спасение человека при пожаре. Фото

02 мая 2024 в 21:00 Размер текста - 17 +

МЧС отметило смелость подростка из Сургутского района Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Главное управление МЧС России по ХМАО наградило семиклассника из Федоровского Сургутского района благодарственным письмом. Юноша во время пожара предупредил жителей дома и своими действиями спас жизнь человека. «Семиклассник Никита Гусев из Федоровского награжден благодарственным письмом Главного управления МЧС России по Югре. Благодаря правильным действиям школьника во время пожара был спасен человек», — рассказал глава Сургутского района Андрей Трубецкой на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Однажды в марте, возвращаясь домой из школы, мальчик заметил дым, который шел из квартиры на втором этаже жилого дома. Он сразу же попросил прохожего вызвать пожарных, так как у него самого телефон был разряжен. Затем он бросился в подъезд, начал звонить в квартиры и предупреждать жильцов о пожаре. Вскоре на место происшествия прибыли пожарные. В задымленной квартире они обнаружили мужчину без сознания. Благодаря быстрым и решительным действиям школьника, мужчине удалось вовремя оказать медицинскую помощь, и его жизнь была спасена. Сотрудники МЧС высоко оценили смелость и сообразительность мальчика, а также его способность сохранять хладнокровие и быстро действовать в экстремальной ситуации. Ранее URA.RU писало, что МЧС вручило награду подростку из Нижневартовска, который помогал при пожаре. Он вызвал пожарных, а затем носил воду для тушения огня. Из горящего дома были эвакуированы 15 человек, пожилая женщина сгорела заживо. Семиклассник Никита Гусев из Федоровского получил награду МЧС по ХМАО официальная страница главы Сургутского района Андрея Трубецкого, vk.com Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главное управление МЧС России по ХМАО наградило семиклассника из Федоровского Сургутского района благодарственным письмом. Юноша во время пожара предупредил жителей дома и своими действиями спас жизнь человека. «Семиклассник Никита Гусев из Федоровского награжден благодарственным письмом Главного управления МЧС России по Югре. Благодаря правильным действиям школьника во время пожара был спасен человек», — рассказал глава Сургутского района Андрей Трубецкой на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Однажды в марте, возвращаясь домой из школы, мальчик заметил дым, который шел из квартиры на втором этаже жилого дома. Он сразу же попросил прохожего вызвать пожарных, так как у него самого телефон был разряжен. Затем он бросился в подъезд, начал звонить в квартиры и предупреждать жильцов о пожаре. Вскоре на место происшествия прибыли пожарные. В задымленной квартире они обнаружили мужчину без сознания. Благодаря быстрым и решительным действиям школьника, мужчине удалось вовремя оказать медицинскую помощь, и его жизнь была спасена. Сотрудники МЧС высоко оценили смелость и сообразительность мальчика, а также его способность сохранять хладнокровие и быстро действовать в экстремальной ситуации. Ранее URA.RU писало, что МЧС вручило награду подростку из Нижневартовска, который помогал при пожаре. Он вызвал пожарных, а затем носил воду для тушения огня. Из горящего дома были эвакуированы 15 человек, пожилая женщина сгорела заживо.