В Свердловской области выпадет больше 10 сантиметров снега

В юго-западных районах Свердловской области 4 мая выпадет больше 10 сантиметров снега. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин.
«Фронт окклюзии циклона направлен, как обычно, на северо-запад, в сторону юго-западных районов Свердловской области. Именно здесь, к югу и к юго-западу от Екатеринбурга в ночь на субботу, а также утром 4 мая, ожидается интенсивный снегопад, в результате которого в указанных районах высота снежного покрова может превысить 10 см», — пишет Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
В Екатеринбурге 3 мая ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Вечером порывы ветра усилятся и будут достигать 11 метров в секунду. Температура воздуха в городе будет варьироваться от 0 до 2 градусов ночью и от 5 до 7 градусов днем.
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