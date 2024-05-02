02 мая 2024

Екатеринбург накрыло снегом. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Снег в Екатеринбурге, снег, зима, екатеринбург , виды екатеринбурга
В такую погоду водителям важно соблюдать скоростной режим (архивное фото) Фото:

Екатеринбург утром 3 мая накрыло снегом. Фотографиями поделился читатель URA.RU.

«Вот такое майское утро! Пора зимние вещи доставать», — пишет очевидец.

ГИБДД Екатеринбурга тем временем выпустила предупреждение для водителей и пешеходов. В нем напоминается о важности соблюдения скоростного режима и дистанции между автомобилями. Пешеходам рекомендуют быть внимательными и помнить, что тормозной путь транспортного средства на снежном и мокром покрытии значительно увеличивается.

Синоптик Алексей Пулин сообщал, что в Екатеринбурге 3 мая ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. А 4 мая в юго-западных районах Свердловской области выпадет больше 10 сантиметров снега.

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Екатеринбург утром 3 мая накрыло снегом. Фотографиями поделился читатель URA.RU. «Вот такое майское утро! Пора зимние вещи доставать», — пишет очевидец. ГИБДД Екатеринбурга тем временем выпустила предупреждение для водителей и пешеходов. В нем напоминается о важности соблюдения скоростного режима и дистанции между автомобилями. Пешеходам рекомендуют быть внимательными и помнить, что тормозной путь транспортного средства на снежном и мокром покрытии значительно увеличивается. Синоптик Алексей Пулин сообщал, что в Екатеринбурге 3 мая ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. А 4 мая в юго-западных районах Свердловской области выпадет больше 10 сантиметров снега.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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