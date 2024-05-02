Екатеринбург накрыло снегом. Фото

03 мая 2024 в 07:56 Размер текста - 17 +

В такую погоду водителям важно соблюдать скоростной режим (архивное фото) Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Екатеринбург утром 3 мая накрыло снегом. Фотографиями поделился читатель URA.RU. «Вот такое майское утро! Пора зимние вещи доставать», — пишет очевидец. ГИБДД Екатеринбурга тем временем выпустила предупреждение для водителей и пешеходов. В нем напоминается о важности соблюдения скоростного режима и дистанции между автомобилями. Пешеходам рекомендуют быть внимательными и помнить, что тормозной путь транспортного средства на снежном и мокром покрытии значительно увеличивается. Синоптик Алексей Пулин сообщал, что в Екатеринбурге 3 мая ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. А 4 мая в юго-западных районах Свердловской области выпадет больше 10 сантиметров снега. Фото: читатель URA.RU Фото: читатель URA.RU Фото: читатель URA.RU Фото: читатель URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатеринбург утром 3 мая накрыло снегом. Фотографиями поделился читатель URA.RU. «Вот такое майское утро! Пора зимние вещи доставать», — пишет очевидец. ГИБДД Екатеринбурга тем временем выпустила предупреждение для водителей и пешеходов. В нем напоминается о важности соблюдения скоростного режима и дистанции между автомобилями. Пешеходам рекомендуют быть внимательными и помнить, что тормозной путь транспортного средства на снежном и мокром покрытии значительно увеличивается. Синоптик Алексей Пулин сообщал, что в Екатеринбурге 3 мая ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. А 4 мая в юго-западных районах Свердловской области выпадет больше 10 сантиметров снега.