Екатеринбург утром 3 мая накрыло снегом. Фотографиями поделился читатель URA.RU.
«Вот такое майское утро! Пора зимние вещи доставать», — пишет очевидец.
ГИБДД Екатеринбурга тем временем выпустила предупреждение для водителей и пешеходов. В нем напоминается о важности соблюдения скоростного режима и дистанции между автомобилями. Пешеходам рекомендуют быть внимательными и помнить, что тормозной путь транспортного средства на снежном и мокром покрытии значительно увеличивается.
Синоптик Алексей Пулин сообщал, что в Екатеринбурге 3 мая ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. А 4 мая в юго-западных районах Свердловской области выпадет больше 10 сантиметров снега.
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