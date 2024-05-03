Ефрейтор в одиночку уничтожил пулеметный расчет ВСУ: карта СВО 3 мая

Ефрейтор армии РФ в одиночку уничтожил более 10 бойцов ВСУ

03 мая 2024 в 08:56 Размер текста - 17 +

Ситуация в Часовом Яре остается для Украины критической, сообщают СМИ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Ефрейтор Олег Голобоков смог в одиночку уничтожить пулеметный расчет ВСУ. По нему он ударил из гранатомета. Ситуация в Часовом Яре для Украины остается критической. Карта спецоперации и ход военных действий на 3 мая — в материале URA.RU. Условные обозначения Фото: инфографика URA.RU Ефрейтор в одиночку уничтожил пулеметный расчет армии Украины Штурмовая группа ефрейтора Олега Голобокова смогла занять заброшенное здание, где укрывались украинские военные. Ефрейтор выстрелом из гранатомета уничтожил 10 солдат ВСУ и пулеметный расчет, сообщили в Минобороны РФ. Остальные украинские бойцы бежали. Заброшенное здание было заранее заминировано. Российская группа не пострадала. Луганское направление ВС РФ уничтожили пункты временной дислокации, военную технику и живую силу ВСУ в приграничном с Белгородской областью районе Украины. По ним ударили расчеты РСЗО «Град». В Минобороны РФ отметили, что украинские военные пытались создать новые огневые точки для артударов. Группировка «Запад» уничтожила 10 пунктов управления вражескими беспилотниками, один танк, а также три склада боеприпасов. За время боев ВСУ потеряли более 150 военных. Об этом заявил начальник пресс-центра российской группировки Иван Бигма. Донецкое направление: что происходит в Часовом Яре На Украине признали, что сдача Часова Яра — это вопрос времени. Такую позицию высказал замначальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий. По его словам, ситуацию усугубляет нехватка боеприпасов и резервов, а ВС РФ «работают как единый организм», передает «Царьград». Журналист немецкого телеканала Welt сообщил, что ВС РФ смогли прорваться у Часова Яра. Обстановка для армии Украины накаляется. По словам корреспондента, ВСУ превратили город в крепость. Южнодонецкое направление ВС РФ после нескольких недель авиационных и артиллерийских ударов перешли в наступление в районе Урожайного. Проект «Рыбарь» сообщил в telegram-канале , что военные закрепились в южной окраине Урожайного. Такой маневр позволит выровнять фронт по рубежу Урожайное — Новодонецкое. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ефрейтор Олег Голобоков смог в одиночку уничтожить пулеметный расчет ВСУ. По нему он ударил из гранатомета. Ситуация в Часовом Яре для Украины остается критической. Карта спецоперации и ход военных действий на 3 мая — в материале URA.RU. Штурмовая группа ефрейтора Олега Голобокова смогла занять заброшенное здание, где укрывались украинские военные. Ефрейтор выстрелом из гранатомета уничтожил 10 солдат ВСУ и пулеметный расчет, сообщили в Минобороны РФ. Остальные украинские бойцы бежали. Заброшенное здание было заранее заминировано. Российская группа не пострадала. ВС РФ уничтожили пункты временной дислокации, военную технику и живую силу ВСУ в приграничном с Белгородской областью районе Украины. По ним ударили расчеты РСЗО «Град». В Минобороны РФ отметили, что украинские военные пытались создать новые огневые точки для артударов. Группировка «Запад» уничтожила 10 пунктов управления вражескими беспилотниками, один танк, а также три склада боеприпасов. За время боев ВСУ потеряли более 150 военных. Об этом заявил начальник пресс-центра российской группировки Иван Бигма. На Украине признали, что сдача Часова Яра — это вопрос времени. Такую позицию высказал замначальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий. По его словам, ситуацию усугубляет нехватка боеприпасов и резервов, а ВС РФ «работают как единый организм», передает «Царьград». Журналист немецкого телеканала Welt сообщил, что ВС РФ смогли прорваться у Часова Яра. Обстановка для армии Украины накаляется. По словам корреспондента, ВСУ превратили город в крепость. ВС РФ после нескольких недель авиационных и артиллерийских ударов перешли в наступление в районе Урожайного. Проект «Рыбарь» сообщил в telegram-канале, что военные закрепились в южной окраине Урожайного. Такой маневр позволит выровнять фронт по рубежу Урожайное — Новодонецкое.