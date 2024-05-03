Армия России добилась прорыва под Часовым Яром

03 мая 2024 в 06:36 Размер текста - 17 +

Немецкие журналисты заявили о прорыве ВС РФ Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные Силы России добились прорыва под Часовым Яром и сейчас в этом месте ведутся тяжелые бои. Об этом сообщил корреспондент немецкого телеканала Welt. «Часов Яр расположен немного к северу в ДНР. Это стратегически важный небольшой город, из которого украинцы сделали укрепление. Там, русские, очевидно, совершили прорыв. И там обстановка для украинцев накаляется», — передает журналист Welt . Часов Яр является одним из ключевых логистических хабов ВСУ. Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что ВС РФ взяли несколько укрепрайонов ВСУ у Часова Яра. Замначальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий допустил, что ВС РФ в итоге все-таки возьмут этот населенный пункт. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вооруженные Силы России добились прорыва под Часовым Яром и сейчас в этом месте ведутся тяжелые бои. Об этом сообщил корреспондент немецкого телеканала Welt. «Часов Яр расположен немного к северу в ДНР. Это стратегически важный небольшой город, из которого украинцы сделали укрепление. Там, русские, очевидно, совершили прорыв. И там обстановка для украинцев накаляется», — передает журналист Welt. Часов Яр является одним из ключевых логистических хабов ВСУ. Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что ВС РФ взяли несколько укрепрайонов ВСУ у Часова Яра. Замначальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий допустил, что ВС РФ в итоге все-таки возьмут этот населенный пункт.