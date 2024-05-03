Армия России добилась прорыва под Часовым Яром

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Немецкие журналисты заявили о прорыве ВС РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные Силы России добились прорыва под Часовым Яром и сейчас в этом месте ведутся тяжелые бои. Об этом сообщил корреспондент немецкого телеканала Welt.

«Часов Яр расположен немного к северу в ДНР. Это стратегически важный небольшой город, из которого украинцы сделали укрепление. Там, русские, очевидно, совершили прорыв. И там обстановка для украинцев накаляется», — передает журналист Welt.

Часов Яр является одним из ключевых логистических хабов ВСУ. Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что ВС РФ взяли несколько укрепрайонов ВСУ у Часова Яра. Замначальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий допустил, что ВС РФ в итоге все-таки возьмут этот населенный пункт.

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Вооруженные Силы России добились прорыва под Часовым Яром и сейчас в этом месте ведутся тяжелые бои. Об этом сообщил корреспондент немецкого телеканала Welt. «Часов Яр расположен немного к северу в ДНР. Это стратегически важный небольшой город, из которого украинцы сделали укрепление. Там, русские, очевидно, совершили прорыв. И там обстановка для украинцев накаляется», — передает журналист Welt. Часов Яр является одним из ключевых логистических хабов ВСУ. Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что ВС РФ взяли несколько укрепрайонов ВСУ у Часова Яра. Замначальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий допустил, что ВС РФ в итоге все-таки возьмут этот населенный пункт.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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