Фирма-банкрот челябинского экс-губернатора продала активы со скидкой в 99%

Компания избавилась от активов по цене в 81 раз дешевле первоначальной цены Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Банкротство семьи экс-губернатора Дубровского

Компания-банкрот ПО «Монтажник» семьи экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского избавилась от прав требований к семи компаниям со скидкой в 99%. Как следует из сообщения конкурсного управляющего Елены Соломка, активы проданы почти в 81 раза дешевле их номинальной стоимости.

«Организатор торгов, конкурсный управляющий Соломка Елена Андреевна сообщает о результатах проведения торгов по продаже имущества АО «ПО «Монтажник». Торги проводились в форме публичного предложения с 8 по 29 апреля», — отметила Соломка на «Федресурсе».

Реализовать удалось лоты с правами требования к Сибирскому комбинату строительных материалов в Новосибирске, компаниям «Челябинскстройпром», «АСА», обанкроченному экс-директору «Монтажника» Алексею Павлюку и другим. При номинальной стоимости в 26,1 млн рублей имущество реализовано за 322,6 тысячи, или почти на 99% дешевле. В то же время не удалось продать четыре выставленных лота. Общая сумма этих активов составила 16,37 млн рублей.

«Монтажник» был приобретен в 2017 году, когда Дубровский являлся губернатором. Компания обанкротилась в сентябре 2020 года. Из-за проблем семейной фирмы банкротами стали также сам экс-губернатор и его сын Александр. Представители семьи от комментариев в СМИ отказываются.