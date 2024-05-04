20 тысячам свердловчан вернули свет и тепло, кризис — в двух городах. Видео

Минэнерго: электроснабжение вернули 20 тысячам свердловчан
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Отель-музей "Дом советов". Екатеринбург, свет, люстра
В некоторых городах люди сидят без света уже сутки Фото:
новость из сюжета
Мощный снегопад накрыл Свердловскую область — май 2024 года

Количество свердловчан, которые остаются без света и тепла из-за мощных снегопадов, сократилось с 79 до 60 тысяч. Об этом рассказали в пресс-службе Минэнерго России. По данным URA.RU, наиболее напряженная обстановка фиксируется в двух городах.

«Энергетики продолжают восстанавливать энергоснабжение в Свердловской области, нарушенное из-за сложных погодных условий. По оперативным данным обесточенными остаются 60 тысяч человек», — говорится в сообщении в официальном telegram-канале Минэнерго.

О борьбе с последствиями стихии URA.RU рассказали и в «Облкоммунэнерго». Предприятие восстановило электроснабжение половины потребителей в своей зоне ответственности. «Из 22 тысяч человек энергоснабжение восстановлено у более чем 10 тысяч. Включены в работу восемь ЛЭП 6-20 кВ, 76 трансформаторных подстанций 6-20 кВ. Среди включенных потребителей — жители поселка Динас и других территорий Первоуральского городского округа, Полевского ГО, Новоуральского ГО и других. Сотрудники „Облкоммунэнерго“ призывают жителей сохранять спокойствие и набраться терпения. Все потребители обязательно будут запитаны снова, ведь энергетики работают круглосуточно, не останавливаясь, сменяя друг друга», — отметили в компании, обращая особое внимание на то, что работы ведутся в непростых погодных условиях.

Мощный снегопад накрыл регион в ночь на 4 мая. На вечернем совещании первого замгубернатора Алексея Шмыкова с мэрами, МЧС и ГИБДД было отмечено, что наиболее тяжелая ситуация с перебоями в подаче электроэнергии сложилась в Ревде и Дегтярске, рассказал URA.RU один из участников.

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Количество свердловчан, которые остаются без света и тепла из-за мощных снегопадов, сократилось с 79 до 60 тысяч. Об этом рассказали в пресс-службе Минэнерго России. По данным URA.RU, наиболее напряженная обстановка фиксируется в двух городах. «Энергетики продолжают восстанавливать энергоснабжение в Свердловской области, нарушенное из-за сложных погодных условий. По оперативным данным обесточенными остаются 60 тысяч человек», — говорится в сообщении в официальном telegram-канале Минэнерго. О борьбе с последствиями стихии URA.RU рассказали и в «Облкоммунэнерго». Предприятие восстановило электроснабжение половины потребителей в своей зоне ответственности. «Из 22 тысяч человек энергоснабжение восстановлено у более чем 10 тысяч. Включены в работу восемь ЛЭП 6-20 кВ, 76 трансформаторных подстанций 6-20 кВ. Среди включенных потребителей — жители поселка Динас и других территорий Первоуральского городского округа, Полевского ГО, Новоуральского ГО и других. Сотрудники „Облкоммунэнерго“ призывают жителей сохранять спокойствие и набраться терпения. Все потребители обязательно будут запитаны снова, ведь энергетики работают круглосуточно, не останавливаясь, сменяя друг друга», — отметили в компании, обращая особое внимание на то, что работы ведутся в непростых погодных условиях. Мощный снегопад накрыл регион в ночь на 4 мая. На вечернем совещании первого замгубернатора Алексея Шмыкова с мэрами, МЧС и ГИБДД было отмечено, что наиболее тяжелая ситуация с перебоями в подаче электроэнергии сложилась в Ревде и Дегтярске, рассказал URA.RU один из участников.
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