04 мая 2024

Поселок под Екатеринбургом остался без света почти на сутки

Света нет уже 20 часов в поселке Асбест под Екатеринбургом
© Служба новостей «URA.RU»
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Электроподстанция «Калининская». Екатеринбург, ток, лэп, напряжение, электроподстанция, электричество, высоковольтные провода
Из-за повреждения проводов поселок остался без света почти на сутки Фото:
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В поселке Асбест (Сысертский район, Свердловская область) нет света уже 20 часов из-за погодного коллапса. Об этом URA.RU сообщила местная жительница.

«В поселке Асбест, Сысертского района, электричества до сих пор нет, с 4-6 часов утра. Парни (то есть электрики — прим. URA.RU) работают вручную, нет спецтехники», — рассказала она.

Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу уральского филиала «Россетей». Там обещали уточнить информацию по теме. Ранее агентство сообщало, что, согласно последним данным, в регионе без света остаются до 60 тысяч свердловчан.

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В поселке Асбест (Сысертский район, Свердловская область) нет света уже 20 часов из-за погодного коллапса. Об этом URA.RU сообщила местная жительница. «В поселке Асбест, Сысертского района, электричества до сих пор нет, с 4-6 часов утра. Парни (то есть электрики — прим. URA.RU) работают вручную, нет спецтехники», — рассказала она. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу уральского филиала «Россетей». Там обещали уточнить информацию по теме. Ранее агентство сообщало, что, согласно последним данным, в регионе без света остаются до 60 тысяч свердловчан.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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