Поселок под Екатеринбургом остался без света почти на сутки

Из-за повреждения проводов поселок остался без света почти на сутки
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В поселке Асбест (Сысертский район, Свердловская область) нет света уже 20 часов из-за погодного коллапса. Об этом URA.RU сообщила местная жительница.
«В поселке Асбест, Сысертского района, электричества до сих пор нет, с 4-6 часов утра. Парни (то есть электрики — прим. URA.RU) работают вручную, нет спецтехники», — рассказала она.
Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу уральского филиала «Россетей». Там обещали уточнить информацию по теме. Ранее агентство сообщало, что, согласно последним данным, в регионе без света остаются до 60 тысяч свердловчан.
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