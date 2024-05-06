Предмет оказался не опасным
В городе Кунгур (Пермский край) заметили предмет, который похож на беспилотник, и на место его падения вызвали спасателей. Об этом рассказали в поисково-спасательной службе Кунгурского муниципального округа.
«По улице Красная, городе Кунгур упал предмет, похожий на беспилотник. На место выехали спасатели и экстренные службы», — сказано в сообщении.
Когда спасатели приехали на место падения предмета, выяснили, что это метеозонд. Он не представляет опасности для местных жителей.
За беспилотник приняли метеозонд
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