06 мая 2024

Жителей Пермского края напугал предмет, похожий на беспилотник. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Предмет оказался не опасным Фото:

В городе Кунгур (Пермский край) заметили предмет, который похож на беспилотник, и на место его падения вызвали спасателей. Об этом рассказали в поисково-спасательной службе Кунгурского муниципального округа.

«По улице Красная, городе Кунгур упал предмет, похожий на беспилотник. На место выехали спасатели и экстренные службы», — сказано в сообщении.

Когда спасатели приехали на место падения предмета, выяснили, что это метеозонд. Он не представляет опасности для местных жителей.

За беспилотник приняли метеозонд
За беспилотник приняли метеозонд

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В городе Кунгур (Пермский край) заметили предмет, который похож на беспилотник, и на место его падения вызвали спасателей. Об этом рассказали в поисково-спасательной службе Кунгурского муниципального округа. «По улице Красная, городе Кунгур упал предмет, похожий на беспилотник. На место выехали спасатели и экстренные службы», — сказано в сообщении. Когда спасатели приехали на место падения предмета, выяснили, что это метеозонд. Он не представляет опасности для местных жителей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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