Суд в ХМАО вынес приговор мужчине за случайное убийство друга

07 мая 2024 в 13:52 Размер текста - 17 +

Суд приговорил мужчину к двум годам ограничения свободы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Белоярский городской суд ХМАО вынес приговор местному жителю, который во время драки случайно убил друга, а позже угрожал убить еще одного знакомого. Ему назначили два года и четыре месяца ограничения свободы, сообщает пресс-служба суда. «Суд признал М. виновным в совершении преступлений. […] И назначил ему наказание в виде ограничения свободы на срок на срок два года и четыре месяца с установлением ограничений и запретов», — сообщает Белоярский суд. Летом 2023 года осужденный выпивал со своим товарищем. У них возник конфликт и югорчанин стал избивать друга. Во время потасовки последний упал с табурета и ударился головой о газовую плиту. Впоследствии он скончался в Белоярской районной больнице от черепно-мозговой травмы. Спустя два месяца осужденный совершил еще одно преступление. Во время алкогольного опьянения он приставил нож к горлу знакомого и угрожал убить. Югорчанина признали виновным по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) и 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Белоярский городской суд ХМАО вынес приговор местному жителю, который во время драки случайно убил друга, а позже угрожал убить еще одного знакомого. Ему назначили два года и четыре месяца ограничения свободы, сообщает пресс-служба суда. «Суд признал М. виновным в совершении преступлений. […] И назначил ему наказание в виде ограничения свободы на срок на срок два года и четыре месяца с установлением ограничений и запретов», — сообщает Белоярский суд. Летом 2023 года осужденный выпивал со своим товарищем. У них возник конфликт и югорчанин стал избивать друга. Во время потасовки последний упал с табурета и ударился головой о газовую плиту. Впоследствии он скончался в Белоярской районной больнице от черепно-мозговой травмы. Спустя два месяца осужденный совершил еще одно преступление. Во время алкогольного опьянения он приставил нож к горлу знакомого и угрожал убить. Югорчанина признали виновным по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) и 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью).