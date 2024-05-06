06 мая 2024

Суд в ХМАО вынес приговор мужчине за случайное убийство друга

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Суд приговорил мужчину к двум годам ограничения свободы Фото:

Белоярский городской суд ХМАО вынес приговор местному жителю, который во время драки случайно убил друга, а позже угрожал убить еще одного знакомого. Ему назначили два года и четыре месяца ограничения свободы, сообщает пресс-служба суда.

«Суд признал М. виновным в совершении преступлений. […] И назначил ему наказание в виде ограничения свободы на срок на срок два года и четыре месяца с установлением ограничений и запретов», — сообщает Белоярский суд.

Летом 2023 года осужденный выпивал со своим товарищем. У них возник конфликт и югорчанин стал избивать друга. Во время потасовки последний упал с табурета и ударился головой о газовую плиту. Впоследствии он скончался в Белоярской районной больнице от черепно-мозговой травмы.

Спустя два месяца осужденный совершил еще одно преступление. Во время алкогольного опьянения он приставил нож к горлу знакомого и угрожал убить. Югорчанина признали виновным по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) и 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью).

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Белоярский городской суд ХМАО вынес приговор местному жителю, который во время драки случайно убил друга, а позже угрожал убить еще одного знакомого. Ему назначили два года и четыре месяца ограничения свободы, сообщает пресс-служба суда. «Суд признал М. виновным в совершении преступлений. […] И назначил ему наказание в виде ограничения свободы на срок на срок два года и четыре месяца с установлением ограничений и запретов», — сообщает Белоярский суд. Летом 2023 года осужденный выпивал со своим товарищем. У них возник конфликт и югорчанин стал избивать друга. Во время потасовки последний упал с табурета и ударился головой о газовую плиту. Впоследствии он скончался в Белоярской районной больнице от черепно-мозговой травмы. Спустя два месяца осужденный совершил еще одно преступление. Во время алкогольного опьянения он приставил нож к горлу знакомого и угрожал убить. Югорчанина признали виновным по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) и 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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