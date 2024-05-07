Волонтеры раскрыли подробности исчезновения школьницы в Краснокамске

Старшеклассница в Краснокамске пропала после посещения с мамой директора школы

07 мая 2024 в 20:47 Размер текста - 17 +

Девушка имеет проблемы со здоровьем, рассказали волонтеры Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Учащаяся школы в Краснокамске Пермского края Алина Агиевич пропала, сбежав из кабинета директора школы, к которому она ходила вместе со своей мамой. Подробности ее исчезновения URA.RU сообщала волонтер поискового отряда «Прикамье Поиск» Юлия Соловьева. По ее словам, ранее старшеклассница неоднократно уходила из дома. «Девочка сбежала из кабинета директора школы, к которому приходила вместе с мамой. По всей видимости, возник какой-то конфликт, и она после этого исчезла. До этого она неоднократно уходила из дома», — пояснила Соловьева. По ее словам, Алина имеет проблемы со здоровьем. У волонтеров пока нет предположения, где может находиться девушка. URA.RU рассказывало, что школьница 2007 года рождения пропала 18 апреля. Она была одета в черную толстовку, серые штаны и белые кроссовки. всех, кому что-либо известно о местонахождении юной краснокамски, просят обратиться в ЕДДС по номеру телефона 112. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Учащаяся школы в Краснокамске Пермского края Алина Агиевич пропала, сбежав из кабинета директора школы, к которому она ходила вместе со своей мамой. Подробности ее исчезновения URA.RU сообщала волонтер поискового отряда «Прикамье Поиск» Юлия Соловьева. По ее словам, ранее старшеклассница неоднократно уходила из дома. «Девочка сбежала из кабинета директора школы, к которому приходила вместе с мамой. По всей видимости, возник какой-то конфликт, и она после этого исчезла. До этого она неоднократно уходила из дома», — пояснила Соловьева. По ее словам, Алина имеет проблемы со здоровьем. У волонтеров пока нет предположения, где может находиться девушка. URA.RU рассказывало, что школьница 2007 года рождения пропала 18 апреля. Она была одета в черную толстовку, серые штаны и белые кроссовки. всех, кому что-либо известно о местонахождении юной краснокамски, просят обратиться в ЕДДС по номеру телефона 112.