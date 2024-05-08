Echo: российские активы в Euroclear принесли почти два млрд евро за 2024 год

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Деньги, валюта, банкноты, рубли, евро. Челябинск, евро, валюта, деньги
Замороженные российские активы приносят стабильный доход депозитарию Фото:

Заблокированные в Euroclear российские активы принесли почти два млрд евро за 2024 год. Об этом говорят данные расчетно-клиринговой системы со штаб-квартирой в Бельгии.

«На счетах Euroclear заблокировано российских активов на сумму свыше 200 млрд евро. Только в первые три месяца 2024 года эти активы принесли 1,6 млрд евро», — передает издание Echo со ссылкой на данные расчетно-клиринговой системы.

Больше ста сотрудников депозитария занимаются управлением российскими активами. Они принимают управленческие решения в условиях многочисленных западных санкций, отмечает издание.

Ранее российские инвесторы получили возможность продать заблокированные активы иностранцам. Центробанк разработал схему обмена заблокированных активов россиян на замороженные деньги иностранцев в РФ.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Заблокированные в Euroclear российские активы принесли почти два млрд евро за 2024 год. Об этом говорят данные расчетно-клиринговой системы со штаб-квартирой в Бельгии. «На счетах Euroclear заблокировано российских активов на сумму свыше 200 млрд евро. Только в первые три месяца 2024 года эти активы принесли 1,6 млрд евро», — передает издание Echo со ссылкой на данные расчетно-клиринговой системы. Больше ста сотрудников депозитария занимаются управлением российскими активами. Они принимают управленческие решения в условиях многочисленных западных санкций, отмечает издание. Ранее российские инвесторы получили возможность продать заблокированные активы иностранцам. Центробанк разработал схему обмена заблокированных активов россиян на замороженные деньги иностранцев в РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...