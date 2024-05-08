Echo: российские активы в Euroclear принесли почти два млрд евро за 2024 год

Заблокированные в Euroclear российские активы принесли почти два млрд евро за 2024 год. Об этом говорят данные расчетно-клиринговой системы со штаб-квартирой в Бельгии.
«На счетах Euroclear заблокировано российских активов на сумму свыше 200 млрд евро. Только в первые три месяца 2024 года эти активы принесли 1,6 млрд евро», — передает издание Echo со ссылкой на данные расчетно-клиринговой системы.
Больше ста сотрудников депозитария занимаются управлением российскими активами. Они принимают управленческие решения в условиях многочисленных западных санкций, отмечает издание.
Ранее российские инвесторы получили возможность продать заблокированные активы иностранцам. Центробанк разработал схему обмена заблокированных активов россиян на замороженные деньги иностранцев в РФ.
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Заблокированные в Euroclear российские активы принесли почти два млрд евро за 2024 год. Об этом говорят данные расчетно-клиринговой системы со штаб-квартирой в Бельгии. «На счетах Euroclear заблокировано российских активов на сумму свыше 200 млрд евро. Только в первые три месяца 2024 года эти активы принесли 1,6 млрд евро», — передает издание Echo со ссылкой на данные расчетно-клиринговой системы. Больше ста сотрудников депозитария занимаются управлением российскими активами. Они принимают управленческие решения в условиях многочисленных западных санкций, отмечает издание. Ранее российские инвесторы получили возможность продать заблокированные активы иностранцам. Центробанк разработал схему обмена заблокированных активов россиян на замороженные деньги иностранцев в РФ.