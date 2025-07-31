В МИД России высказались о судьбе переговоров с Украиной

МИД: Россия готова к продолжению диалога с Украиной «на более высоком уровне»
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Сергей Вершинин заявил о готовности России продолжить переговоры «на более высоком уровне»
Сергей Вершинин заявил о готовности России продолжить переговоры «на более высоком уровне» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Россия готова к продолжению диалога с Украиной «на более высоком уровне», однако необходимо тщательно подготовить встречу. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

«Прошли три переговорных раунда, и мы готовы к их продолжению. Что касается встреч на более высоком уровне, такие встречи должны быть серьезно подготовлены», — передают слова Вершинина РИА Новости.

Третий раунд переговоров между Россией и Украиной ранее состоялся в Стамбуле. Российская делегация прибыла в Турцию для рассмотрения вопросов, связанных с меморандумами, которыми стороны обменялись после предыдущих встреч. Кроме того, в мае и июне 2025 года уже были проведены два раунда переговоров между представителями России и Украины. В результате встреч стороны обменялись пленными, а также передали тела погибших военнослужащих.

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Россия готова к продолжению диалога с Украиной «на более высоком уровне», однако необходимо тщательно подготовить встречу. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. «Прошли три переговорных раунда, и мы готовы к их продолжению. Что касается встреч на более высоком уровне, такие встречи должны быть серьезно подготовлены», — передают слова Вершинина РИА Новости. Третий раунд переговоров между Россией и Украиной ранее состоялся в Стамбуле. Российская делегация прибыла в Турцию для рассмотрения вопросов, связанных с меморандумами, которыми стороны обменялись после предыдущих встреч. Кроме того, в мае и июне 2025 года уже были проведены два раунда переговоров между представителями России и Украины. В результате встреч стороны обменялись пленными, а также передали тела погибших военнослужащих.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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