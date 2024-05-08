Военный аналитик Масликов: Литва создаст опасный прецедент на Украине

09 мая 2024 в 01:01 Размер текста - 17 +

В Литве делают упор на подготовку партизан, сказал Вадим Масликов Фото: U.S. Army / Pfc. Michael Britt новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Литва, если отправит своих военнослужащих на обучение на Украину, создаст опасный прецедент, который узаконит участие войск НАТО в конфликте в зоне спецоперации. Об этом URA.RU рассказал эксперт бюро военно-политического анализа, член-корреспондент Академии военных наук Вадим Масликов. Что будет означать прибытие литовский войск на Украину «Это пример другим, потому что до сих пор они называли себя советниками, учителями, инструкторами, медиками. Теперь меняется функция и статус на обучение. Оно включает в себя теорию — это лекции и практику. Это непосредственное участие в боевых действиях. Если официальные военнослужащие вооруженных сил Литвы окажутся убитыми, пойманными в плен, то они могут сказать: да, все верно, они обучались практическим мерам. Это легитимизация участия вооруженных сил стран НАТО в конфликте. Это страшно не присутствием, так называемого, Войска Литовского, а прецедентом», — сказал Вадим Масликов. Что из себя представляет армия Литвы Новость по теме Полковник Арзанов предрек вступление стран НАТО в спецоперацию к лету Призыв в Литве осуществляется довольно нестандартным образом, продолжил эксперт. «Регулярные войска составляют 23 тысячи человек на этот год. Запас — 104 тысячи, 28 тысячи из них находятся в активном резерве. У них есть срочная служба. Поначалу ее там отменили, потом, после событий на Украине, ввели лотерею среди парней от 19 до 23 лет. Призыв составляет до 7 000 человек в год. Срок службы — девять месяцев. В конце прошлого года начали разрабатывать проект введения всеобщей воинской повинности для мужчин по швейцарскому образцу, то есть сразу после получения среднего образования. Также собираются ввести призыв, в том числе и для девушек, как в Израиле», — рассказал член-корреспондент Академии военных наук. Литва имеет довольно широкий опыт участия в военных конфликтах, добавил эксперт бюро военно-политического анализа. «Они присутствуют в НАТО. Также они участвовали в конфликтах в Мали, Центральноафриканской Республике, Мозамбике, Сомали, Ираке и в Косово», — сообщил он. Особенности литовских Вооруженных сил Большой упор в Литве делается на идеологию, продолжил собеседник агентства. «Я бы обратил внимание на некоторую особую отличительную черту — это подготовка партизан. Особый упор делается на идеологизацию и подготовку населения к партизанскому движению. У них даже, между прочим, есть особое командование, которое занимается подготовкой всех вооруженных сил, готовят доктринальные документы для армии. Они обеспечивают части полигонами, а также оценивают боевую готовность. Нет такого органа, которой занимается непосредственно идеологией и обучением Вооруженных сил. Также в Литве есть, так называемый, военный ординариат Римско-Католической Церкви, который подчиняется непосредственно Ватикану», — подчеркнул Масликов. Ранее литовский премьер Ингрид Шимоните сообщила газете Financial Times, что страна собирается отправить своих солдат на Украину. Она уточнила, что речь идет о миссии с целью обучения. О возможности отправки войск в зону СВО высказывался президент Франции Эмманюэль Макрон. Как предупредили в МИД РФ, они станут целями для российских Вооруженных сил. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Литва, если отправит своих военнослужащих на обучение на Украину, создаст опасный прецедент, который узаконит участие войск НАТО в конфликте в зоне спецоперации. Об этом URA.RU рассказал эксперт бюро военно-политического анализа, член-корреспондент Академии военных наук Вадим Масликов. «Это пример другим, потому что до сих пор они называли себя советниками, учителями, инструкторами, медиками. Теперь меняется функция и статус на обучение. Оно включает в себя теорию — это лекции и практику. Это непосредственное участие в боевых действиях. Если официальные военнослужащие вооруженных сил Литвы окажутся убитыми, пойманными в плен, то они могут сказать: да, все верно, они обучались практическим мерам. Это легитимизация участия вооруженных сил стран НАТО в конфликте. Это страшно не присутствием, так называемого, Войска Литовского, а прецедентом», — сказал Вадим Масликов. Призыв в Литве осуществляется довольно нестандартным образом, продолжил эксперт. «Регулярные войска составляют 23 тысячи человек на этот год. Запас — 104 тысячи, 28 тысячи из них находятся в активном резерве. У них есть срочная служба. Поначалу ее там отменили, потом, после событий на Украине, ввели лотерею среди парней от 19 до 23 лет. Призыв составляет до 7 000 человек в год. Срок службы — девять месяцев. В конце прошлого года начали разрабатывать проект введения всеобщей воинской повинности для мужчин по швейцарскому образцу, то есть сразу после получения среднего образования. Также собираются ввести призыв, в том числе и для девушек, как в Израиле», — рассказал член-корреспондент Академии военных наук. Литва имеет довольно широкий опыт участия в военных конфликтах, добавил эксперт бюро военно-политического анализа. «Они присутствуют в НАТО. Также они участвовали в конфликтах в Мали, Центральноафриканской Республике, Мозамбике, Сомали, Ираке и в Косово», — сообщил он. Большой упор в Литве делается на идеологию, продолжил собеседник агентства. «Я бы обратил внимание на некоторую особую отличительную черту — это подготовка партизан. Особый упор делается на идеологизацию и подготовку населения к партизанскому движению. У них даже, между прочим, есть особое командование, которое занимается подготовкой всех вооруженных сил, готовят доктринальные документы для армии. Они обеспечивают части полигонами, а также оценивают боевую готовность. Нет такого органа, которой занимается непосредственно идеологией и обучением Вооруженных сил. Также в Литве есть, так называемый, военный ординариат Римско-Католической Церкви, который подчиняется непосредственно Ватикану», — подчеркнул Масликов. Ранее литовский премьер Ингрид Шимоните сообщила газете Financial Times, что страна собирается отправить своих солдат на Украину. Она уточнила, что речь идет о миссии с целью обучения. О возможности отправки войск в зону СВО высказывался президент Франции Эмманюэль Макрон. Как предупредили в МИД РФ, они станут целями для российских Вооруженных сил.