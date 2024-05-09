El Mundo: на Украине построили сеть скрытых подземных заводов

09 мая 2024 в 15:10 Размер текста - 17 +

El Mundo пишет, что Александр Камышин построил сеть скрытых заводов для возрождения промышленности Фото: Министерство обороны Украины В Испании считают, что Украина построила сеть секретных подземных заводов с целью возобновления собственной промышленности. По словам журналистов издания El Mundo, строительством скрытых предприятий занимается министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин. «Камышин построил сеть скрытых заводов, некоторые из которых находятся под землей. Некоторые — на уровне земли, но дублируются, а другие даже замаскированы», — говорится в публикации испанского издания. При этом расположение данных заводов держится в строжайшем секрете. Также, ссылаясь на представителей украинской оружейной промышленности, авторы передают, что якобы только благодаря секретным заводам Украина нарастила объем военного производства в три раза в 2023 году. США и другие страны Запада оказывают военную и финансовую промышленность помощь Украине с начала российской спецоперации. При этом Украина становится зависимой от зарубежной помощи. В связи с конфликтом Киев испытывает проблемы с собственной промышленностью. Президент Украины Владимир Зеленский ранее был уверен, что несколько американских средств ПВО могли бы защитить промышленные предприятия, которые сейчас остаются на Украине. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Испании считают, что Украина построила сеть секретных подземных заводов с целью возобновления собственной промышленности. По словам журналистов издания El Mundo, строительством скрытых предприятий занимается министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин. «Камышин построил сеть скрытых заводов, некоторые из которых находятся под землей. Некоторые — на уровне земли, но дублируются, а другие даже замаскированы», — говорится в публикации испанского издания. При этом расположение данных заводов держится в строжайшем секрете. Также, ссылаясь на представителей украинской оружейной промышленности, авторы передают, что якобы только благодаря секретным заводам Украина нарастила объем военного производства в три раза в 2023 году. США и другие страны Запада оказывают военную и финансовую промышленность помощь Украине с начала российской спецоперации. При этом Украина становится зависимой от зарубежной помощи. В связи с конфликтом Киев испытывает проблемы с собственной промышленностью. Президент Украины Владимир Зеленский ранее был уверен, что несколько американских средств ПВО могли бы защитить промышленные предприятия, которые сейчас остаются на Украине.