Рэпера Оксимирона* объявили в розыск

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Отправка мобилизованных. Курган , мвд россии
МВД объявило иноагента Оксимирона в розыск Фото:

Рэп-исполнителя Оксимирона (Oxxxymiron, имя при рождении Мирон Федоров, признан Минюстом РФ иноагентом) объявили в розыск. Это следует из базы данных МВД РФ.

Причины розыска Oxxxymiron не уточняются. Известно лишь, что Федоров разыскивается по уголовной статье.

Фото:

*Мирон Федоров внесен Минюстом РФ в список лиц, выполняющих функции иноагента

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Рэп-исполнителя Оксимирона (Oxxxymiron, имя при рождении Мирон Федоров, признан Минюстом РФ иноагентом) объявили в розыск. Это следует из базы данных МВД РФ. Причины розыска Oxxxymiron не уточняются. Известно лишь, что Федоров разыскивается по уголовной статье. *Мирон Федоров внесен Минюстом РФ в список лиц, выполняющих функции иноагента
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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