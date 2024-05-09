Рэпера Оксимирона* объявили в розыск

МВД объявило иноагента Оксимирона в розыск
Рэп-исполнителя Оксимирона (Oxxxymiron, имя при рождении Мирон Федоров, признан Минюстом РФ иноагентом) объявили в розыск. Это следует из базы данных МВД РФ.
Причины розыска Oxxxymiron не уточняются. Известно лишь, что Федоров разыскивается по уголовной статье.
*Мирон Федоров внесен Минюстом РФ в список лиц, выполняющих функции иноагента
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.