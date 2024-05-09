Во время трансляции парада Победы в столице журналистка «Москвы 24» спела песнь про хардбасс (поджанр электронной музыки — прим URA.RU). Девушка столь необычным образом намеревалась размять голосовые связки перед эфиром, однако звукорежиссер пустил ее в эфир раньше времени.
«Раз, раз, раз, это хардбасс, все в спортивках Адидас, и на Найке пацаны слушают хардбасс басы», — произнесла девушка во время трансляции. Уточняется, что корреспондентка хотела размять голосовые связки перед выходом в эфир, передает издание «Подъем».
Гендиректор «Москвы 24» Игорь Шестаков сообщил «Подъему», что девушку не станут наказывать из-за этой оплошности. «Она речевки читала для артикуляции. Звукорежиссера поругали, конечно. Но это же параллельно несколько включений. Ну, где-то ошиблись, что такого?» — сказал генеральный директор.
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