Журналистка во время прямого эфира парада Победы спела про хардбасс. Видео

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Радиостанция «Пилот». Прямой эфир шоу «Катапульта». Екатеринбург, наушники, радио, адиостанция, радиостанция, пульт звукооператора
Звукорежиссер пустил девушку в эфир раньше времени Фото:
новость из сюжета
День Победы в России в 2024 году

Во время трансляции парада Победы в столице журналистка «Москвы 24» спела песнь про хардбасс (поджанр электронной музыки — прим URA.RU). Девушка столь необычным образом намеревалась размять голосовые связки перед эфиром, однако звукорежиссер пустил ее в эфир раньше времени.

«Раз, раз, раз, это хардбасс, все в спортивках Адидас, и на Найке пацаны слушают хардбасс басы», — произнесла девушка во время трансляции. Уточняется, что корреспондентка хотела размять голосовые связки перед выходом в эфир, передает издание «Подъем».

Гендиректор «Москвы 24» Игорь Шестаков сообщил «Подъему», что девушку не станут наказывать из-за этой оплошности. «Она речевки читала для артикуляции. Звукорежиссера поругали, конечно. Но это же параллельно несколько включений. Ну, где-то ошиблись, что такого?» — сказал генеральный директор.

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Во время трансляции парада Победы в столице журналистка «Москвы 24» спела песнь про хардбасс (поджанр электронной музыки — прим URA.RU). Девушка столь необычным образом намеревалась размять голосовые связки перед эфиром, однако звукорежиссер пустил ее в эфир раньше времени. «Раз, раз, раз, это хардбасс, все в спортивках Адидас, и на Найке пацаны слушают хардбасс басы», — произнесла девушка во время трансляции. Уточняется, что корреспондентка хотела размять голосовые связки перед выходом в эфир, передает издание «Подъем». Гендиректор «Москвы 24» Игорь Шестаков сообщил «Подъему», что девушку не станут наказывать из-за этой оплошности. «Она речевки читала для артикуляции. Звукорежиссера поругали, конечно. Но это же параллельно несколько включений. Ну, где-то ошиблись, что такого?» — сказал генеральный директор.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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