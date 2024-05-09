В Перми на владельца кафе «Гости» подали в суд из-за вывески

10 мая 2024 в 12:21 Размер текста - 17 +

Заведение располагается в здании, являющемся объектом культурного наследия Фото: Размик Закарян © URA.RU Владельца пермского кафе «Гости» через суд обязали снять вывеску заведения с фасада здания, в котором оно находится. На такие меры пошла региональная инспекция по охране объектов культурного наследия, так как по этому же адресу находится «Доходный дом Камчатова». «Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края обратилась в арбитражный суд с заявлением обязать ООО „Гости“ не позднее трех календарных дней со дня вступления в законную силу решения арбитражного суда демонтировать вывески „Гости раrtу rооm“ с северного фасада здания. Так как это объект культурного наследия регионального значения — памятник градостроительства и архитектуры Пермского края „Доходный дом Камчатова“», — сказано в документах арбитражного суда Пермского края. Если владелец кафе не выполнит требование инспекции, его оштрафуют. В первые семь дней придется заплатить по 5 тысяч рублей за день, а за каждые следующие сутки — 10 тысяч рублей. В социальных сетях заведения сказано, что кафе «Гости» открылось в конце 2023 года. Оно принадлежит владельцу заведений «Diesel room» и «Luba». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Владельца пермского кафе «Гости» через суд обязали снять вывеску заведения с фасада здания, в котором оно находится. На такие меры пошла региональная инспекция по охране объектов культурного наследия, так как по этому же адресу находится «Доходный дом Камчатова». «Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края обратилась в арбитражный суд с заявлением обязать ООО „Гости“ не позднее трех календарных дней со дня вступления в законную силу решения арбитражного суда демонтировать вывески „Гости раrtу rооm“ с северного фасада здания. Так как это объект культурного наследия регионального значения — памятник градостроительства и архитектуры Пермского края „Доходный дом Камчатова“», — сказано в документах арбитражного суда Пермского края. Если владелец кафе не выполнит требование инспекции, его оштрафуют. В первые семь дней придется заплатить по 5 тысяч рублей за день, а за каждые следующие сутки — 10 тысяч рублей. В социальных сетях заведения сказано, что кафе «Гости» открылось в конце 2023 года. Оно принадлежит владельцу заведений «Diesel room» и «Luba».