Власти Сургута рассказали подробности ночного пожара в двухэтажном доме. Фото

Власти Сургута: в результате пожара повреждены кровля и две квартиры

11 мая 2024 в 11:10 Размер текста - 17 +

В Сургуте 10 мая загорелся двухэтажный дом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Ночной пожар в Сургуте (ХМАО) в двухэтажном доме на улице Энтузиастов, 41 повредил кровлю и две квартиры. А женщина, которая там проживала, на время переехала к родственникам. Об этом URA.RU сообщила администрация города. «В результате пожара повреждены кровля на площади 360 квадратных метров и две квартиры на втором этаже (80 квадратных метров). Женщина, которая проживала в доме на улице Энтузиастов, 41, временно размещена у родственников», — сообщили корреспонденту URA.RU в мэрии Сургута. Вечером 10 мая произошел пожар в двухэтажном доме по улице Энтузиастов. Огонь распространился на другие помещения. Уточняется, что на момент ЧП в здании проживала одна семья. В результате произошедшего пострадавших и погибших нет. Фото: администрация Сургута Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ночной пожар в Сургуте (ХМАО) в двухэтажном доме на улице Энтузиастов, 41 повредил кровлю и две квартиры. А женщина, которая там проживала, на время переехала к родственникам. Об этом URA.RU сообщила администрация города. «В результате пожара повреждены кровля на площади 360 квадратных метров и две квартиры на втором этаже (80 квадратных метров). Женщина, которая проживала в доме на улице Энтузиастов, 41, временно размещена у родственников», — сообщили корреспонденту URA.RU в мэрии Сургута. Вечером 10 мая произошел пожар в двухэтажном доме по улице Энтузиастов. Огонь распространился на другие помещения. Уточняется, что на момент ЧП в здании проживала одна семья. В результате произошедшего пострадавших и погибших нет.