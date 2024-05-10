Ночной пожар в Сургуте (ХМАО) в двухэтажном доме на улице Энтузиастов, 41 повредил кровлю и две квартиры. А женщина, которая там проживала, на время переехала к родственникам. Об этом URA.RU сообщила администрация города.
«В результате пожара повреждены кровля на площади 360 квадратных метров и две квартиры на втором этаже (80 квадратных метров). Женщина, которая проживала в доме на улице Энтузиастов, 41, временно размещена у родственников», — сообщили корреспонденту URA.RU в мэрии Сургута.
Вечером 10 мая произошел пожар в двухэтажном доме по улице Энтузиастов. Огонь распространился на другие помещения. Уточняется, что на момент ЧП в здании проживала одна семья. В результате произошедшего пострадавших и погибших нет.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!