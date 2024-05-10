10 мая 2024
09 мая 2024

Власти Сургута рассказали подробности ночного пожара в двухэтажном доме. Фото

Власти Сургута: в результате пожара повреждены кровля и две квартиры
© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на улице Аппаратная. Екатеринбург, пожар, тушение, огонь, пожарные
В Сургуте 10 мая загорелся  двухэтажный дом Фото:

Ночной пожар в Сургуте (ХМАО) в двухэтажном доме на улице Энтузиастов, 41 повредил кровлю и две квартиры. А женщина, которая там проживала, на время переехала к родственникам. Об этом URA.RU сообщила администрация города.

«В результате пожара повреждены кровля на площади 360 квадратных метров и две квартиры на втором этаже (80 квадратных метров). Женщина, которая проживала в доме на улице Энтузиастов, 41, временно размещена у родственников», — сообщили корреспонденту URA.RU в мэрии Сургута.

Вечером 10 мая произошел пожар в двухэтажном доме по улице Энтузиастов. Огонь распространился на другие помещения. Уточняется, что на момент ЧП в здании проживала одна семья. В результате произошедшего пострадавших и погибших нет.

Фото:

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Ночной пожар в Сургуте (ХМАО) в двухэтажном доме на улице Энтузиастов, 41 повредил кровлю и две квартиры. А женщина, которая там проживала, на время переехала к родственникам. Об этом URA.RU сообщила администрация города. «В результате пожара повреждены кровля на площади 360 квадратных метров и две квартиры на втором этаже (80 квадратных метров). Женщина, которая проживала в доме на улице Энтузиастов, 41, временно размещена у родственников», — сообщили корреспонденту URA.RU в мэрии Сургута. Вечером 10 мая произошел пожар в двухэтажном доме по улице Энтузиастов. Огонь распространился на другие помещения. Уточняется, что на момент ЧП в здании проживала одна семья. В результате произошедшего пострадавших и погибших нет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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