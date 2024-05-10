Жители ХМАО рассказал о своем самом большом страхе

У жителей ХМАО в начале 2024 года появился страх заболеть вирусными инфекциями. Такие данные привела коммуникационная компания КРОС в рамках исследования «Национальный индекс тревожностей».
«Сезонный подъем заболеваемости вирусными инфекциями — ОРВИ, гриппом, коронавирусом, менингитом, корью — не вызвал чрезмерного страха у россиян. Тем не менее он занял лидирующие позиции в рейтинге тревожности в Еврейской автономной области, Чукотском автономном округе, Республике Коми и Сахалинской области», — передает данные исследования «Коммерсант». Такой же страх был выявлен у жителей ХМАО.
В округе с начала 2024 года зарегистрировано 106 случаев заболевания кори. В ХМАО 82% от общей доли заболевших составляют те, кто вернулся из поездок. Кроме того, по данным Роспотребнадзора, заболеваемость ОРВИ и гриппом на территории региона превысила эпидемический порог. В территориальной структуре доминирует население Сургута — 34,4%.
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