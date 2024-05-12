Володин оценил кандидатов в состав нового правительства РФ

Вячеслав Володин оценил предложенный состав нового кабмина РФ
новость из сюжетаСмена правительства в России-2024
Все кандидаты на должности в составе нового правительства России — профессиональные люди с большим опытом за спиной. Об этом заявил спикер Государственной Думы Вячеслав Володин.
«Предложенный состав профессионален, имеет опыт работы, мы все надеемся, что от этого все только выиграют», — сказал Вячеслав Володин. Свое заявление он сделал во время пресс-подхода, который транслируется на телеканале «Россия-24».
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