Володин оценил кандидатов в состав нового правительства РФ

Володин: все кандидаты на должности в правительстве РФ — профессионалы
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Организационное собрание фракции политической партии "Единая Россия". Москва, володин вячеслав
Вячеслав Володин оценил предложенный состав нового кабмина РФ Фото:
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Смена правительства в России-2024

Все кандидаты на должности в составе нового правительства России — профессиональные люди с большим опытом за спиной. Об этом заявил спикер Государственной Думы Вячеслав Володин.

«Предложенный состав профессионален, имеет опыт работы, мы все надеемся, что от этого все только выиграют», — сказал Вячеслав Володин. Свое заявление он сделал во время пресс-подхода, который транслируется на телеканале «Россия-24».

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Все кандидаты на должности в составе нового правительства России — профессиональные люди с большим опытом за спиной. Об этом заявил спикер Государственной Думы Вячеслав Володин. «Предложенный состав профессионален, имеет опыт работы, мы все надеемся, что от этого все только выиграют», — сказал Вячеслав Володин. Свое заявление он сделал во время пресс-подхода, который транслируется на телеканале «Россия-24».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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