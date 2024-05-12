Политика Володин оценил кандидатов в состав нового правительства РФ Володин: все кандидаты на должности в правительстве РФ — профессионалы 12 мая 2024 в 12:25 Размер текста - 17 + Вячеслав Володин оценил предложенный состав нового кабмина РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Смена правительства в России-2024 Все кандидаты на должности в составе нового правительства России — профессиональные люди с большим опытом за спиной. Об этом заявил спикер Государственной Думы Вячеслав Володин. «Предложенный состав профессионален, имеет опыт работы, мы все надеемся, что от этого все только выиграют», — сказал Вячеслав Володин. Свое заявление он сделал во время пресс-подхода, который транслируется на телеканале «Россия-24». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Все кандидаты на должности в составе нового правительства России — профессиональные люди с большим опытом за спиной. Об этом заявил спикер Государственной Думы Вячеслав Володин. «Предложенный состав профессионален, имеет опыт работы, мы все надеемся, что от этого все только выиграют», — сказал Вячеслав Володин. Свое заявление он сделал во время пресс-подхода, который транслируется на телеканале «Россия-24». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям