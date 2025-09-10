Психолог рассказала, как сохранить отношения даже в сложные периоды

Психолог Михеичева: юмор и ирония укрепляют семейные отношения
Для укрепления семейных отношений следует использовать юмор и иронию, заявила психолог Михеичева
Юмор и ирония являются ключевыми элементами для укрепления семейных отношений и предотвращения конфликтов. Об этом заявила социальный и психоаналитически ориентированный психолог Александра Михеичева.

 «Юмор — это особый способ справляться со сложностями и находить общий язык. В семейных отношениях он играет роль своеобразного „эмоционального клея“: помогает партнерам смягчать конфликты и чувствовать себя ближе друг к другу», — пояснила Михеичева в разговоре с NEWS.ru.

По словам эксперта, совместный смех выполняет роль «эмоционального клея» в отношениях, сближая партнеров и помогая им справляться с трудностями. Психолог подчеркнула, что смех активирует чувство безопасности и доверия, а также помогает сублимировать негативные эмоции. Для сохранения гармонии в отношениях важно, чтобы шутки были направлены на обстоятельства, а не на личность партнера. Так, когда ирония направлена не на унижение партнера, то с помощью нее можно сделать семейную жизнь счастливее. 

Ранее клинический психолог Дарья Яушева сообщила, что поддерживать страсть в супружеских отношениях возможно при помощи проявления нежности, физического контакта и откровенных бесед о личных переживаниях и желаниях. Так, честный разговор способствует снятию эмоциональных барьеров между супругами. При этом важно избегать упреков в адрес партнера, так как подобные беседы должны быть посвящены собственным чувствам. Кроме того, по словам психолога, необходимо не только выражать свои мысли, но и внимательно выслушивать собеседника.

