Врач объяснила, какая еда приводит к старению

Употребление ультрапереработанной пищи и продуктов с высоким содержанием сахара способствует ускорению процесса старения. Об этом заявила врач-терапевт и диетолог Галины Волковой.
«Одной из главных причин преждевременного старения организма является ультрапереработанная пища, содержащая консерванты, эмульгаторы и искусственные ароматизаторы, а также продукты с высоким содержанием сахара», — заявила Волкова. Ее слова приводит РИА Новости.
Галина Волкова рекомендует для замедления процессов старения следовать сбалансированному питанию, включающему белки, жиры и углеводы, а также употреблять достаточное количество воды. Она подчеркнула важность ежедневного включения в рацион достаточного количества фруктов и овощей — 400-500 граммов растительной пищи.
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