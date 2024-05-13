Политика Власть Володин: Мишустин предложил сделать вице-примьерами тех, кому не надо учиться 13 мая 2024 в 12:23 Размер текста - 17 + Вячеслав Володин заявил, что на должности вице-премьеров предложены опытные люди Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Смена правительства РФ-2024 Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил кандидатуры в новое правительство людей, которым не надо учиться. Об этом заявил спикер Государственной Думы Вячеслав Володин. Новость по теме Что известно о новичках в правительстве: биография, фото «Мишустин предложил на посты вице-премьеров кандидатуры людей, которым не надо учиться. Им все известно», — сказал Вячеслав Володин во время заседания Госдумы. Его выступление транслируется на телеканале «Россия-24». Ранее Володин назвал кандидатов в состав нового кабмина профессионалами. По его словам, каждый из них имеет большой опыт за спиной. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил кандидатуры в новое правительство людей, которым не надо учиться. Об этом заявил спикер Государственной Думы Вячеслав Володин. «Мишустин предложил на посты вице-премьеров кандидатуры людей, которым не надо учиться. Им все известно», — сказал Вячеслав Володин во время заседания Госдумы. Его выступление транслируется на телеканале «Россия-24». Ранее Володин назвал кандидатов в состав нового кабмина профессионалами. По его словам, каждый из них имеет большой опыт за спиной. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям