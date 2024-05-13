Володин: Мишустин предложил сделать вице-примьерами тех, кому не надо учиться

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Ежегодный отчет Правительства РФ в Государственной Думе. Москва, володин вячеслав
Вячеслав Володин заявил, что на должности вице-премьеров предложены опытные люди Фото:
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Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил кандидатуры в новое правительство людей, которым не надо учиться. Об этом заявил спикер Государственной Думы Вячеслав Володин.

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«Мишустин предложил на посты вице-премьеров кандидатуры людей, которым не надо учиться. Им все известно», — сказал Вячеслав Володин во время заседания Госдумы. Его выступление транслируется на телеканале «Россия-24».

Ранее Володин назвал кандидатов в состав нового кабмина профессионалами. По его словам, каждый из них имеет большой опыт за спиной.

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Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил кандидатуры в новое правительство людей, которым не надо учиться. Об этом заявил спикер Государственной Думы Вячеслав Володин. «Мишустин предложил на посты вице-премьеров кандидатуры людей, которым не надо учиться. Им все известно», — сказал Вячеслав Володин во время заседания Госдумы. Его выступление транслируется на телеканале «Россия-24». Ранее Володин назвал кандидатов в состав нового кабмина профессионалами. По его словам, каждый из них имеет большой опыт за спиной.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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