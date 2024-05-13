Володин: Мишустин предложил сделать вице-примьерами тех, кому не надо учиться

Вячеслав Володин заявил, что на должности вице-премьеров предложены опытные люди
новость из сюжетаСмена правительства РФ-2024
Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил кандидатуры в новое правительство людей, которым не надо учиться. Об этом заявил спикер Государственной Думы Вячеслав Володин.
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«Мишустин предложил на посты вице-премьеров кандидатуры людей, которым не надо учиться. Им все известно», — сказал Вячеслав Володин во время заседания Госдумы. Его выступление транслируется на телеканале «Россия-24».
Ранее Володин назвал кандидатов в состав нового кабмина профессионалами. По его словам, каждый из них имеет большой опыт за спиной.
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