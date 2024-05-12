12 мая 2024

Сколько денег получит на руки пермяк, выигравший в лотерею в День Победы

Пермский лотерейный миллионер заплатит налоги на сумму 1,2 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Победителю придется заплатить налоги на сумму больше 1 млн рублей Фото:

Житель Пермского края, который стал победителем тиража государственной лотереи 9 мая, после вычета налогов получит 7,8 млн рублей. Такие данные URA.RU сообщили в пресс-службе «Столото».

«Обладатель суперприза в 304194-м тираже государственной лотереи „Рапидо“, который был разыгран 9 мая 2024 года, получит на руки 7,8 млн рублей. Сумма налога составит 1,2 млн рублей», — рассказали в «Столото».

Уточняется, что все выигрыши от 4 тысяч до 5 млн рублей облагаются налогом в размере 13%. В случае выигрышей суммарно более 5 млн рублей с суммы, превышающей 5 млн рублей, будет взят налог в размере 15%.

Ранее стало известно, что житель Пермского края 9 мая выиграл более 9 млн рублей. Удачу ему принес лотерейный билет за 300 рублей.

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Житель Пермского края, который стал победителем тиража государственной лотереи 9 мая, после вычета налогов получит 7,8 млн рублей. Такие данные URA.RU сообщили в пресс-службе «Столото». «Обладатель суперприза в 304194-м тираже государственной лотереи „Рапидо“, который был разыгран 9 мая 2024 года, получит на руки 7,8 млн рублей. Сумма налога составит 1,2 млн рублей», — рассказали в «Столото». Уточняется, что все выигрыши от 4 тысяч до 5 млн рублей облагаются налогом в размере 13%. В случае выигрышей суммарно более 5 млн рублей с суммы, превышающей 5 млн рублей, будет взят налог в размере 15%. Ранее стало известно, что житель Пермского края 9 мая выиграл более 9 млн рублей. Удачу ему принес лотерейный билет за 300 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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