Сколько денег получит на руки пермяк, выигравший в лотерею в День Победы

Пермский лотерейный миллионер заплатит налоги на сумму 1,2 млн рублей

13 мая 2024 в 17:33 Размер текста - 17 +

Победителю придется заплатить налоги на сумму больше 1 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель Пермского края, который стал победителем тиража государственной лотереи 9 мая, после вычета налогов получит 7,8 млн рублей. Такие данные URA.RU сообщили в пресс-службе «Столото». «Обладатель суперприза в 304194-м тираже государственной лотереи „Рапидо“, который был разыгран 9 мая 2024 года, получит на руки 7,8 млн рублей. Сумма налога составит 1,2 млн рублей», — рассказали в «Столото». Уточняется, что все выигрыши от 4 тысяч до 5 млн рублей облагаются налогом в размере 13%. В случае выигрышей суммарно более 5 млн рублей с суммы, превышающей 5 млн рублей, будет взят налог в размере 15%. Ранее стало известно, что житель Пермского края 9 мая выиграл более 9 млн рублей. Удачу ему принес лотерейный билет за 300 рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель Пермского края, который стал победителем тиража государственной лотереи 9 мая, после вычета налогов получит 7,8 млн рублей. Такие данные URA.RU сообщили в пресс-службе «Столото». «Обладатель суперприза в 304194-м тираже государственной лотереи „Рапидо“, который был разыгран 9 мая 2024 года, получит на руки 7,8 млн рублей. Сумма налога составит 1,2 млн рублей», — рассказали в «Столото». Уточняется, что все выигрыши от 4 тысяч до 5 млн рублей облагаются налогом в размере 13%. В случае выигрышей суммарно более 5 млн рублей с суммы, превышающей 5 млн рублей, будет взят налог в размере 15%. Ранее стало известно, что житель Пермского края 9 мая выиграл более 9 млн рублей. Удачу ему принес лотерейный билет за 300 рублей.