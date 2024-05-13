13 мая 2024

В Екатеринбурге чиновница на «Лексусе» сбила ребенка

© Служба новостей «URA.RU»
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Водительница ни разу не нарушала правила ПДД Фото:

Водителем элитной иномарки, сбившей ребенка в Екатеринбурге, оказалась сотрудница управления федеральной налоговой службы по Свердловской области. Подробностями происшествия, случившегося накануне, с URA.RU поделился знакомый с ситуацией источник.

«Начальник одного из отделов налоговой ехала на „Лексусе“ по улице Фрунзе, когда неожиданно перед иномаркой выскочил ребенок. Он перебегал дорогу в неположенном месте. Водительница экстренно нажала на тормоза, но наезда избежать не удалось», — рассказал собеседник агентства.

Десятилетний мальчик — гражданин Узбекистана — получил легкие травмы: вывих зуба и ссадину. Ему оказали первую помощь в больнице и отпустили домой. Как сообщала Госавтоинспекция Екатеринбурга, в момент ДТП водительница была трезва. Ее стаж вождения составляет 15 лет, и за это время она ни разу не привлекалась к административной ответственности.

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Водителем элитной иномарки, сбившей ребенка в Екатеринбурге, оказалась сотрудница управления федеральной налоговой службы по Свердловской области. Подробностями происшествия, случившегося накануне, с URA.RU поделился знакомый с ситуацией источник. «Начальник одного из отделов налоговой ехала на „Лексусе“ по улице Фрунзе, когда неожиданно перед иномаркой выскочил ребенок. Он перебегал дорогу в неположенном месте. Водительница экстренно нажала на тормоза, но наезда избежать не удалось», — рассказал собеседник агентства. Десятилетний мальчик — гражданин Узбекистана — получил легкие травмы: вывих зуба и ссадину. Ему оказали первую помощь в больнице и отпустили домой. Как сообщала Госавтоинспекция Екатеринбурга, в момент ДТП водительница была трезва. Ее стаж вождения составляет 15 лет, и за это время она ни разу не привлекалась к административной ответственности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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