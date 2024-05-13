В Екатеринбурге чиновница на «Лексусе» сбила ребенка

Водителем элитной иномарки, сбившей ребенка в Екатеринбурге, оказалась сотрудница управления федеральной налоговой службы по Свердловской области. Подробностями происшествия, случившегося накануне, с URA.RU поделился знакомый с ситуацией источник.
«Начальник одного из отделов налоговой ехала на „Лексусе“ по улице Фрунзе, когда неожиданно перед иномаркой выскочил ребенок. Он перебегал дорогу в неположенном месте. Водительница экстренно нажала на тормоза, но наезда избежать не удалось», — рассказал собеседник агентства.
Десятилетний мальчик — гражданин Узбекистана — получил легкие травмы: вывих зуба и ссадину. Ему оказали первую помощь в больнице и отпустили домой. Как сообщала Госавтоинспекция Екатеринбурга, в момент ДТП водительница была трезва. Ее стаж вождения составляет 15 лет, и за это время она ни разу не привлекалась к административной ответственности.
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