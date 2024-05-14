Стрельба произошла у торгового центра в Петербурге

14 мая 2024 в 18:35 Размер текста - 17 +

Водитель выстрелил в другого водителя, потому что они не смогли разъехаться на парковке ТЦ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Санкт-Петербурге неизвестный мужчина из своего автомобиля Porsche выстрелил в другого водителя. Инцидент произошел из-за того, что они не смогли разъехаться на парковке торгового центра «Сити Молл». Пострадавший мужчина госпитализирован. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Мужчина на Porsche выстрелил в другого водителя, с которым не смог разъехаться на парковке. Нападавший с места скрылся, его ищут», — передает telegram-канал. Отмечается, что на данный момент полиция выехала на место происшествия, пострадавшего госпитализировали. Очевидцы добавили, что стрельба произошла у станции метро «Пионерская». Мужчина получил ранения брюшной полости, передает «Пятый канал». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Санкт-Петербурге неизвестный мужчина из своего автомобиля Porsche выстрелил в другого водителя. Инцидент произошел из-за того, что они не смогли разъехаться на парковке торгового центра «Сити Молл». Пострадавший мужчина госпитализирован. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Мужчина на Porsche выстрелил в другого водителя, с которым не смог разъехаться на парковке. Нападавший с места скрылся, его ищут», — передает telegram-канал. Отмечается, что на данный момент полиция выехала на место происшествия, пострадавшего госпитализировали. Очевидцы добавили, что стрельба произошла у станции метро «Пионерская». Мужчина получил ранения брюшной полости, передает «Пятый канал».