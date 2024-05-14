Стрельба произошла у торгового центра в Петербурге

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Водитель выстрелил в другого водителя, потому что они не смогли разъехаться на парковке ТЦ Фото:

В Санкт-Петербурге неизвестный мужчина из своего автомобиля Porsche выстрелил в другого водителя. Инцидент произошел из-за того, что они не смогли разъехаться на парковке торгового центра «Сити Молл». Пострадавший мужчина госпитализирован. Об этом сообщает telegram-канал Shot.

«Мужчина на Porsche выстрелил в другого водителя, с которым не смог разъехаться на парковке. Нападавший с места скрылся, его ищут», — передает telegram-канал. Отмечается, что на данный момент полиция выехала на место происшествия, пострадавшего госпитализировали.

Очевидцы добавили, что стрельба произошла у станции метро «Пионерская». Мужчина получил ранения брюшной полости, передает «Пятый канал».

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В Санкт-Петербурге неизвестный мужчина из своего автомобиля Porsche выстрелил в другого водителя. Инцидент произошел из-за того, что они не смогли разъехаться на парковке торгового центра «Сити Молл». Пострадавший мужчина госпитализирован. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Мужчина на Porsche выстрелил в другого водителя, с которым не смог разъехаться на парковке. Нападавший с места скрылся, его ищут», — передает telegram-канал. Отмечается, что на данный момент полиция выехала на место происшествия, пострадавшего госпитализировали. Очевидцы добавили, что стрельба произошла у станции метро «Пионерская». Мужчина получил ранения брюшной полости, передает «Пятый канал».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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