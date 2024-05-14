Роспотребнадзор взял на контроль туберкулез в школе и детсаду Челябинска

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Роспотребнадзор на ЖД вокзале. Челябинск, ржд, роспотребнадзор, жд вокзал челябинск, пригородные кассы
Специалисты разработали оперативный план по ликвидации очага туберкулеза Фото:

Региональный Роспотребнадзор взял на контроль ситуацию с туберкулезом в школе №74 и детсаду №354 Челябинска. Специалисты определили круг контактных лиц и источник инфекции, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

«В настоящее время заболевшие госпитализированы, определен круг контактных лиц, предполагаемый источник инфекции. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора по Челябинской области», — сообщили URA.RU в надзорном ведомстве.

В учреждениях провели заключительную дезинфекцию и лабораторный контроль ее качества. В ведомстве отметили, что разработан оперативный план по локализации очага туберкулеза. Противоэпидемические действия продолжаются.

Ранее на опасность заражения туберкулезом в школе и подразделении детсада указали родители воспитанников. По их данным, третьеклассница, чей отец болеет туберкулезом открытой формы, свободно посещала занятия. В группе детсада оказался ее младший брат.

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Региональный Роспотребнадзор взял на контроль ситуацию с туберкулезом в школе №74 и детсаду №354 Челябинска. Специалисты определили круг контактных лиц и источник инфекции, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. «В настоящее время заболевшие госпитализированы, определен круг контактных лиц, предполагаемый источник инфекции. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора по Челябинской области», — сообщили URA.RU в надзорном ведомстве. В учреждениях провели заключительную дезинфекцию и лабораторный контроль ее качества. В ведомстве отметили, что разработан оперативный план по локализации очага туберкулеза. Противоэпидемические действия продолжаются. Ранее на опасность заражения туберкулезом в школе и подразделении детсада указали родители воспитанников. По их данным, третьеклассница, чей отец болеет туберкулезом открытой формы, свободно посещала занятия. В группе детсада оказался ее младший брат.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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