Роспотребнадзор взял на контроль туберкулез в школе и детсаду Челябинска

Региональный Роспотребнадзор взял на контроль ситуацию с туберкулезом в школе №74 и детсаду №354 Челябинска. Специалисты определили круг контактных лиц и источник инфекции, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.
«В настоящее время заболевшие госпитализированы, определен круг контактных лиц, предполагаемый источник инфекции. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора по Челябинской области», — сообщили URA.RU в надзорном ведомстве.
В учреждениях провели заключительную дезинфекцию и лабораторный контроль ее качества. В ведомстве отметили, что разработан оперативный план по локализации очага туберкулеза. Противоэпидемические действия продолжаются.
Ранее на опасность заражения туберкулезом в школе и подразделении детсада указали родители воспитанников. По их данным, третьеклассница, чей отец болеет туберкулезом открытой формы, свободно посещала занятия. В группе детсада оказался ее младший брат.
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