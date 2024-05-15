Россияне смогут ездить в Китай без визы

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Россияне смогут оставаться в Китае без визы в течение 15 дней
Россияне смогут оставаться в Китае без визы в течение 15 дней Фото:

Китай ввел безвизовый режим для иностранных граждан, включая россиян, которые прибывают на круизных судах в составе групп туристов. Об этом сообщили в Государственном управлении по делам миграции КНР.

"Китай ввел в действие безвизовый режим въезда для иностранных граждан, прибывающих на борту круизных судов в составе организованных туристических групп", — передает сообщение Государственного управления по делам миграции агентство Xinhua. Там добавили, что с 15 мая иностранцы смогут пересекать границу в портах и пребывать на территории Китая без визы до 15 дней, при условии, что они прибыли в составе туристической группы, за которую отвечает китайская туристическая компания.

Группа должна состоять как минимум из двух человек. Государственное управление подчеркнуло, что данное решение касается пограничного контроля в портах городов, таких как Тяньцзинь, Далянь, Шанхай, Ляньюньган, Вэньчжоу, Чжоушань, Сямэнь, Гуанчжоу, Бэйхай, Хайкоу и Санья. 

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Китай ввел безвизовый режим для иностранных граждан, включая россиян, которые прибывают на круизных судах в составе групп туристов. Об этом сообщили в Государственном управлении по делам миграции КНР. "Китай ввел в действие безвизовый режим въезда для иностранных граждан, прибывающих на борту круизных судов в составе организованных туристических групп", — передает сообщение Государственного управления по делам миграции агентство Xinhua. Там добавили, что  с 15 мая иностранцы смогут пересекать границу в портах и пребывать на территории Китая без визы до 15 дней, при условии, что они прибыли в составе туристической группы, за которую отвечает китайская туристическая компания. Группа должна состоять как минимум из двух человек. Государственное управление подчеркнуло, что данное решение касается пограничного контроля в портах городов, таких как Тяньцзинь, Далянь, Шанхай, Ляньюньган, Вэньчжоу, Чжоушань, Сямэнь, Гуанчжоу, Бэйхай, Хайкоу и Санья. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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