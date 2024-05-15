Россияне смогут ездить в Китай без визы

Китай ввел безвизовый режим для иностранных граждан, включая россиян, которые прибывают на круизных судах в составе групп туристов. Об этом сообщили в Государственном управлении по делам миграции КНР.
"Китай ввел в действие безвизовый режим въезда для иностранных граждан, прибывающих на борту круизных судов в составе организованных туристических групп", — передает сообщение Государственного управления по делам миграции агентство Xinhua. Там добавили, что с 15 мая иностранцы смогут пересекать границу в портах и пребывать на территории Китая без визы до 15 дней, при условии, что они прибыли в составе туристической группы, за которую отвечает китайская туристическая компания.
Группа должна состоять как минимум из двух человек. Государственное управление подчеркнуло, что данное решение касается пограничного контроля в портах городов, таких как Тяньцзинь, Далянь, Шанхай, Ляньюньган, Вэньчжоу, Чжоушань, Сямэнь, Гуанчжоу, Бэйхай, Хайкоу и Санья.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.