Бастрыкин поручил проверить свалку под Челябинском величиной в три футбольных поля

Бастрыкин поручил проверить нелегальную гигантскую свалку под Челябинском
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Министерство экологии провело рейд по территориям баз отдыха и туристических зон. Челябинск, мусор, свалка
Ситуацию взяли на контроль в центральном аппарате ведомства Фото:

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о нарушении природоохранного законодательства в Челябинской области, а именно о нелегальной гигантской свалке, расположенной на границе Челябинска и Сосновского района, сообщили в пресс-службе СКР по региону.

«Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Челябинской области Константину Правосудову доложить о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки. Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства», — рассказали в пресс-службе.

Как отметили в ведомстве, проверка была инициирована в связи с информацией в СМИ о том, что на территории лесополосы на границе города Челябинска и Сосновского района незаконно размещены строительные и бытовые отходы, при этом площадь загрязненного участка составляет более двух гектар. Также в СМИ сообщалось, что несмотря на многочисленные обращения местных жителей, мер к разрешению ситуации не принимается.

Ранее в новом микрорайоне Челябинска появилась гигантская свалка величиной в три футбольных поля, которую не убирают уже год. По данным ОНФ, со всего микрорайона Парковый на объект грузовиками свозят мусор, вываливая под окнами домов. Раньше местные жители гуляли по данной территории, собирая грибы и наслаждаясь свежим воздухом, сейчас место превратилось в большую свалку.

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Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о нарушении природоохранного законодательства в Челябинской области, а именно о нелегальной гигантской свалке, расположенной на границе Челябинска и Сосновского района, сообщили в пресс-службе СКР по региону. «Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Челябинской области Константину Правосудову доложить о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки. Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства», — рассказали в пресс-службе. Как отметили в ведомстве, проверка была инициирована в связи с информацией в СМИ о том, что на территории лесополосы на границе города Челябинска и Сосновского района незаконно размещены строительные и бытовые отходы, при этом площадь загрязненного участка составляет более двух гектар. Также в СМИ сообщалось, что несмотря на многочисленные обращения местных жителей, мер к разрешению ситуации не принимается. Ранее в новом микрорайоне Челябинска появилась гигантская свалка величиной в три футбольных поля, которую не убирают уже год. По данным ОНФ, со всего микрорайона Парковый на объект грузовиками свозят мусор, вываливая под окнами домов. Раньше местные жители гуляли по данной территории, собирая грибы и наслаждаясь свежим воздухом, сейчас место превратилось в большую свалку.
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