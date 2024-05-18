В Италии обнаружена могила воевавшего за «Правый сектор»* наемника

18 мая 2024 в 11:49 Размер текста - 17 +

Могилу наемника, воевавшего за запрещенную в РФ украинскую организацию, нашли в Италии Фото: Министерство обороны Великобритании В Италии была обнаружена могила 27-летнего наемника Бенджамина Джорджо Галли, он воевал на Украине за «Правый сектор» (запрещенная в России экстремистская организация). Об этом сообщают корреспонденты. «Установить нужный склеп оказалось возможно по фотографиям из Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ запрещенной и экстремистской) отца бывшего наемника: аккуратная постройка со стеклянными стенами. Галли похоронен на самом верху под средним именем Джорджо, хотя в жизни его называли Беном или Бенджамином», — передает РИА Новости. Отмечается, что могилу Галли от других отличает отсутствие надписей с годами жизни его и его родственников. В социальной сети была размещена последняя публикация Бенджамина Джорджо Галли. В ней прикреплена фотография рюкзака военного с шевроном, ассоциируемым с террористической организацией. В посте также указаны дата и место проведения его похорон. На других фотографиях, доступных в профиле Галли, виден шеврон «Правого сектора» на форме, которую он носил. Согласно информации итальянского телеканала Rai News, Бенджамин Галли отправился на Украину из Нидерландов, где проживала его семья в последние годы. Въехав в страну через Польшу, он присоединился к террористической организации, где был зачислен в качестве солдата 3 марта 2022 года. В ходе боевых действий под Харьковом 18 сентября Галли был ранен в результате артиллерийского обстрела. Через несколько дней после этого он скончался в больнице, так и не придя в сознание. *«Правый сектор» — запрещенная в России экстремистская организация Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Италии была обнаружена могила 27-летнего наемника Бенджамина Джорджо Галли, он воевал на Украине за «Правый сектор» (запрещенная в России экстремистская организация). Об этом сообщают корреспонденты. «Установить нужный склеп оказалось возможно по фотографиям из Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ запрещенной и экстремистской) отца бывшего наемника: аккуратная постройка со стеклянными стенами. Галли похоронен на самом верху под средним именем Джорджо, хотя в жизни его называли Беном или Бенджамином», — передает РИА Новости. Отмечается, что могилу Галли от других отличает отсутствие надписей с годами жизни его и его родственников. В социальной сети была размещена последняя публикация Бенджамина Джорджо Галли. В ней прикреплена фотография рюкзака военного с шевроном, ассоциируемым с террористической организацией. В посте также указаны дата и место проведения его похорон. На других фотографиях, доступных в профиле Галли, виден шеврон «Правого сектора» на форме, которую он носил. Согласно информации итальянского телеканала Rai News, Бенджамин Галли отправился на Украину из Нидерландов, где проживала его семья в последние годы. Въехав в страну через Польшу, он присоединился к террористической организации, где был зачислен в качестве солдата 3 марта 2022 года. В ходе боевых действий под Харьковом 18 сентября Галли был ранен в результате артиллерийского обстрела. Через несколько дней после этого он скончался в больнице, так и не придя в сознание. *«Правый сектор» — запрещенная в России экстремистская организация