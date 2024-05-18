18 мая 2024

У екатеринбуржцев вместе с отоплением пропала горячая вода

© Служба новостей «URA.RU»
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Дача. Водитель. Клипарт. Курган, кран, нет воды, отключение воды, водопроводный кран
Многие горожане в выходные сидят без горячей воды Фото:

Жители сразу нескольких районов Екатеринбурга пожаловались на то, что у них вторые сутки, 18—19 мая, отсутствует горячая вода. Это произошло вместе с отключением отопления, однако причину в управляющих компаниях назвать затрудняются, заявили читатели URA.RU.

«В субботу проснулись — батареи холодные, горячей воды нет. В управляшке ответили, что никаких работ не проводится, переадресовали в ЕТК („Екатеринбургская теплосетевая компания“). Там диспетчер тоже ответил, что аварий нет. Почему нет горячей воды — никто пояснить не может. В квартирах очень холодно» — пожаловалась жительница дома на Металлургов.

Такая же ситуация, по словам читателей URA.RU, сложилась в некоторых домах микрорайонов Ботаника, Вторчермет, ЖБИ, в Верх-Исетском районе и в центре города. При этом ранее сообщалось, что первые опрессовки в Екатеринбурге стартуют 20 мая. «Горячей воды нет вторые сутки. Пришлось сходить в баню», — посетовала жительница Чкаловского района.

За комментарием корреспондент обратился в пресс-службу «Екатеринбургской теплосетевой компании». Ответ ожидается.

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Жители сразу нескольких районов Екатеринбурга пожаловались на то, что у них вторые сутки, 18—19 мая, отсутствует горячая вода. Это произошло вместе с отключением отопления, однако причину в управляющих компаниях назвать затрудняются, заявили читатели URA.RU. «В субботу проснулись — батареи холодные, горячей воды нет. В управляшке ответили, что никаких работ не проводится, переадресовали в ЕТК („Екатеринбургская теплосетевая компания“). Там диспетчер тоже ответил, что аварий нет. Почему нет горячей воды — никто пояснить не может. В квартирах очень холодно» — пожаловалась жительница дома на Металлургов. Такая же ситуация, по словам читателей URA.RU, сложилась в некоторых домах микрорайонов Ботаника, Вторчермет, ЖБИ, в Верх-Исетском районе и в центре города. При этом ранее сообщалось, что первые опрессовки в Екатеринбурге стартуют 20 мая. «Горячей воды нет вторые сутки. Пришлось сходить в баню», — посетовала жительница Чкаловского района. За комментарием корреспондент обратился в пресс-службу «Екатеринбургской теплосетевой компании». Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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