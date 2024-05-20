20 мая 2024

В Екатеринбурге в общаге вспыхнул пожар. Фото

В Екатеринбурге сгорела комната в общаге
© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в здании бывших мастерских Союза художников на улице Сони Морозовой. Екатеринбург, мчс, пожар, огонь, тушение пожара, возгорание, пожаротушение, пламя, улица сони морозовой161, здание мастерских союза художников
Пожар быстро ликвидировали (архивное фото) Фото:

В екатеринбургском общежитии на ул. Кунарская, 3, вспыхнул пожар, в результате которого один человек получил серьезные травмы. Об этом URA.RU сообщили очевидцы.

«В одной из комнат общаги вспыхнул пожар. Пострадал мужчина 1975 года рождения, он получил ожоги второй и третьей степени. В настоящее время он доставлен в ожоговый центр ГКБ №40, пострадавшая область составляет около 40% поверхности тела», — рассказали свидетели.

В ходе спасательной операции были эвакуированы 28 человек, включая семь детей. В пресс-службе МЧС URA.RU дали комментарии: «В 23:57 поступило сообщение о пожаре по ул. Кунарской в Екатеринбурге. На площади 10 кв.м горели личные вещи в квартире в многоквартирном жилом доме. В 00:06 пожар был локализован, в 00:10 открытое горение было ликвидировано. В тушении пожара были задействованы семь единиц спецтехники, 21 человек личного состава.»

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В екатеринбургском общежитии на ул. Кунарская, 3, вспыхнул пожар, в результате которого один человек получил серьезные травмы. Об этом URA.RU сообщили очевидцы. «В одной из комнат общаги вспыхнул пожар. Пострадал мужчина 1975 года рождения, он получил ожоги второй и третьей степени. В настоящее время он доставлен в ожоговый центр ГКБ №40, пострадавшая область составляет около 40% поверхности тела», — рассказали свидетели. В ходе спасательной операции были эвакуированы 28 человек, включая семь детей. В пресс-службе МЧС URA.RU дали комментарии: «В 23:57 поступило сообщение о пожаре по ул. Кунарской в Екатеринбурге. На площади 10 кв.м горели личные вещи в квартире в многоквартирном жилом доме. В 00:06 пожар был локализован, в 00:10 открытое горение было ликвидировано. В тушении пожара были задействованы семь единиц спецтехники, 21 человек личного состава.»
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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