В екатеринбургском общежитии на ул. Кунарская, 3, вспыхнул пожар, в результате которого один человек получил серьезные травмы. Об этом URA.RU сообщили очевидцы.
«В одной из комнат общаги вспыхнул пожар. Пострадал мужчина 1975 года рождения, он получил ожоги второй и третьей степени. В настоящее время он доставлен в ожоговый центр ГКБ №40, пострадавшая область составляет около 40% поверхности тела», — рассказали свидетели.
В ходе спасательной операции были эвакуированы 28 человек, включая семь детей. В пресс-службе МЧС URA.RU дали комментарии: «В 23:57 поступило сообщение о пожаре по ул. Кунарской в Екатеринбурге. На площади 10 кв.м горели личные вещи в квартире в многоквартирном жилом доме. В 00:06 пожар был локализован, в 00:10 открытое горение было ликвидировано. В тушении пожара были задействованы семь единиц спецтехники, 21 человек личного состава.»
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!