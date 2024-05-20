В Ханты-Мансийске сгорел жилой дом

Спасатели потушили пожар в частном доме в Ханты-Мансийске
В Ханты-Мансийске на улице Кирова сгорел жилой дом. Об этом сообщает пресс-служба МЧС в своем telegram-канале.
«Сегодня в 13:47 поступило сообщение о пожаре в частном доме по ул. Кирова в Ханты-Мансийске. Через три минуты на место происшествия прибыли первые пожарно-спасательные подразделения, – сообщает МЧС ХМАО.
Пожарные за 20 минут ликвидировали открытое горение. Пострадавших нет.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!