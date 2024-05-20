20 мая 2024

В Ханты-Мансийске сгорел жилой дом

© Служба новостей «URA.RU»
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Спасатели потушили пожар в частном доме в Ханты-Мансийске
Спасатели потушили пожар в частном доме в Ханты-Мансийске Фото:

В Ханты-Мансийске на улице Кирова сгорел жилой дом. Об этом сообщает пресс-служба МЧС в своем telegram-канале.

«Сегодня в 13:47 поступило сообщение о пожаре в частном доме по ул. Кирова в Ханты-Мансийске. Через три минуты на место происшествия прибыли первые пожарно-спасательные подразделения, – сообщает МЧС ХМАО.

Пожарные за 20 минут ликвидировали открытое горение. Пострадавших нет.

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В Ханты-Мансийске на улице Кирова сгорел жилой дом. Об этом сообщает пресс-служба МЧС в своем telegram-канале. «Сегодня в 13:47 поступило сообщение о пожаре в частном доме по ул. Кирова в Ханты-Мансийске. Через три минуты на место происшествия прибыли первые пожарно-спасательные подразделения, – сообщает МЧС ХМАО. Пожарные за 20 минут ликвидировали открытое горение. Пострадавших нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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