Стало известно, какую часть Харьковской области контролируют ВС РФ

Ганчев: почти 300 кв. км Харьковской области находятся под контролем ВС РФ

22 мая 2024 в 17:30 Размер текста - 17 +

ВС РФ взяли под контроль 13 населенных пунктов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы РФ контролируют около 300 квадратных километров Харьковской области. Об этом заявил глава российской администрации региона Виталий Ганчев. «Около 300 квадратных километров… находится под контролем наших вооруженных сил. Мы получили данные от наших военных подразделений о контроле над 13 населенными пунктами северных территорий Харьковской области», — сообщил Ганчев, передает РИА Новости. Он отметил, что восемь из освобожденных поселков находятся в Харьковском районе, а остальные — в Волчанском и пригороде. Операция ВС РФ в Харьковской области началась в середине мая и уже привела к освобождению нескольких населенных пунктов. Это действие заставило украинские вооруженные силы перебрасывать свои войска для укрепления других направлений. Подробнее о развитии ситуации и ее последствиях можно узнать из материала URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вооруженные силы РФ контролируют около 300 квадратных километров Харьковской области. Об этом заявил глава российской администрации региона Виталий Ганчев. «Около 300 квадратных километров… находится под контролем наших вооруженных сил. Мы получили данные от наших военных подразделений о контроле над 13 населенными пунктами северных территорий Харьковской области», — сообщил Ганчев, передает РИА Новости. Он отметил, что восемь из освобожденных поселков находятся в Харьковском районе, а остальные — в Волчанском и пригороде. Операция ВС РФ в Харьковской области началась в середине мая и уже привела к освобождению нескольких населенных пунктов. Это действие заставило украинские вооруженные силы перебрасывать свои войска для укрепления других направлений. Подробнее о развитии ситуации и ее последствиях можно узнать из материала URA.RU.