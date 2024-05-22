Бывший заместитель главврача по хозяйственным вопросам поликлиники Нягани Виталий Пономарев намерен восстановить свои трудовые права в случае оправдательного приговора по делу о мошенничестве. Мужчину освободили из под стражи после полугода в СИЗО, когда апелляционный суд отправил дело на пересмотр, рассказала URA.RU жена подсудимого Марина Лызлова.
"Моего мужа в декабре 2023 года приговорили к шести годам заключения и штрафу за превышение должностных полномочий и мошенничество. Мы подали заявление в апелляционный суд и вот сейчас пришло обоснование отмены приговора и дело направили на пересмотр", — поделилась женщина в беседе с журналистом.
После окончательного вердикта Пономарев собирается восстановиться в должности, чтобы реанимировать свою профессиональную репутацию. Жена экс-сотрудника поликлиники считает, что несправедливое уголовное преследование возникло из-за конфликта с руководителем медучреждения.
В самом документе обоснования указано, что дело пересмотрят из-за грубых нарушений в ходе процесса в суде первой инстанции. В ходе разбирательства не было предоставлено достаточное количество доказательств по каждому преступлению, из тех, которые вменяли подсудимому. "Судебная коллегия считает, что право подсудимого на защиту нарушено. Выводы суда о передаче Ф, Н денежных сумм неоднократно, необоснованны, доказательствами не подтверждены", — написано в документе суда.
Ранее URA.RU писало, что заместитель главного врача по хозяйственным вопросам Няганской городской поликлиники (ХМАО) Виталий Пономарев назвал заказным возбужденное против него уголовное дело за превышение должностных полномочий. По этому делу суд признал мужчину виновным в мошенничестве на четыре миллиона рублей и дал ему шесть лет колонии.
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