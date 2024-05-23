23 мая 2024

Власти ХМАО вручили сироте ключи от квартиры в новом доме. Видео

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Сироте вручили ключи от квартиры, находящийся в Белом Яре (архивное фото) Фото:

Власти Сургутского района вручили 18-летнему ребенку-сироте Регине Каххаровой ключи от новой квартиры. Она находится по улице Фадеева в Белом Яре (ХМАО). Об этом сообщил глава района Андрей Трубецкой.

«Сегодня ключи от квартиры получила 18-летняя Регина Каххарова. Девушка состоит в списке детей сирот, оставшихся без попечения родителей. Впереди у Регины приятные хлопоты — новоселье в новом доме по улице Фадеева в Белом Яре», — написал Трубецкой в telegram-канале.

По словам главы района, многоквартирный дом построили летом 2023 года. Окружной департамент по управлению госимуществом выкупил в нем и передал Сургутскому району 17 квартир. В прошлом году 16 детей-сирот получили ключи от квартир в этом доме, а Регина стала 17-й. Уже в 2024 году представителям льготной категории предоставили семь квартир — две в Белом Яре и еще пять в Лянторе.

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Власти Сургутского района вручили 18-летнему ребенку-сироте Регине Каххаровой ключи от новой квартиры. Она находится по улице Фадеева в Белом Яре (ХМАО). Об этом сообщил глава района Андрей Трубецкой. «Сегодня ключи от квартиры получила 18-летняя Регина Каххарова. Девушка состоит в списке детей сирот, оставшихся без попечения родителей. Впереди у Регины приятные хлопоты — новоселье в новом доме по улице Фадеева в Белом Яре», — написал Трубецкой в telegram-канале. По словам главы района, многоквартирный дом построили летом 2023 года. Окружной департамент по управлению госимуществом выкупил в нем и передал Сургутскому району 17 квартир. В прошлом году 16 детей-сирот получили ключи от квартир в этом доме, а Регина стала 17-й. Уже в 2024 году представителям льготной категории предоставили семь квартир — две в Белом Яре и еще пять в Лянторе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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