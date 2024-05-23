Власти ХМАО вручили сироте ключи от квартиры в новом доме. Видео

24 мая 2024 в 04:22 Размер текста - 17 +

Сироте вручили ключи от квартиры, находящийся в Белом Яре (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Власти Сургутского района вручили 18-летнему ребенку-сироте Регине Каххаровой ключи от новой квартиры. Она находится по улице Фадеева в Белом Яре (ХМАО). Об этом сообщил глава района Андрей Трубецкой. «Сегодня ключи от квартиры получила 18-летняя Регина Каххарова. Девушка состоит в списке детей сирот, оставшихся без попечения родителей. Впереди у Регины приятные хлопоты — новоселье в новом доме по улице Фадеева в Белом Яре», — написал Трубецкой в telegram-канале. По словам главы района, многоквартирный дом построили летом 2023 года. Окружной департамент по управлению госимуществом выкупил в нем и передал Сургутскому району 17 квартир. В прошлом году 16 детей-сирот получили ключи от квартир в этом доме, а Регина стала 17-й. Уже в 2024 году представителям льготной категории предоставили семь квартир — две в Белом Яре и еще пять в Лянторе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Власти Сургутского района вручили 18-летнему ребенку-сироте Регине Каххаровой ключи от новой квартиры. Она находится по улице Фадеева в Белом Яре (ХМАО). Об этом сообщил глава района Андрей Трубецкой. «Сегодня ключи от квартиры получила 18-летняя Регина Каххарова. Девушка состоит в списке детей сирот, оставшихся без попечения родителей. Впереди у Регины приятные хлопоты — новоселье в новом доме по улице Фадеева в Белом Яре», — написал Трубецкой в telegram-канале. По словам главы района, многоквартирный дом построили летом 2023 года. Окружной департамент по управлению госимуществом выкупил в нем и передал Сургутскому району 17 квартир. В прошлом году 16 детей-сирот получили ключи от квартир в этом доме, а Регина стала 17-й. Уже в 2024 году представителям льготной категории предоставили семь квартир — две в Белом Яре и еще пять в Лянторе.