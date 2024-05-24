В Перми снесут незаконные дома

Мэрия Перми ищет подрядчика для сноса самовольных построек, в том числе домов, в Орджоникидзевском районе города. Об этом говорится в документации тендера.
«Снос самовольных построек на территории Орджоникидзевского района Перми. Начальная цена контракта 429 тысяч рублей», — указано в документации на сайте госзакупок.
Согласно проекту контракта, подрядчик должен будет снести дом вместе с хозпостройками, теплицей и собачьей будкой на улице Рабкоровской, 7. Также попал под снос одноэтажный дом на улице Камская поляна, 23. В микрорайоне Молодежный сломают и вывезут на мусорный полигон двухэтажный кирпичный гаражный бокс, отмечается в документации.
Ранее в Перми планировались к сносу 15 самовольных построек в Кировском районе. На это из бюджета направлялось 466 тысяч рублей.
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Мэрия Перми ищет подрядчика для сноса самовольных построек, в том числе домов, в Орджоникидзевском районе города. Об этом говорится в документации тендера. «Снос самовольных построек на территории Орджоникидзевского района Перми. Начальная цена контракта 429 тысяч рублей», — указано в документации на сайте госзакупок. Согласно проекту контракта, подрядчик должен будет снести дом вместе с хозпостройками, теплицей и собачьей будкой на улице Рабкоровской, 7. Также попал под снос одноэтажный дом на улице Камская поляна, 23. В микрорайоне Молодежный сломают и вывезут на мусорный полигон двухэтажный кирпичный гаражный бокс, отмечается в документации. Ранее в Перми планировались к сносу 15 самовольных построек в Кировском районе. На это из бюджета направлялось 466 тысяч рублей.