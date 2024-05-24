24 мая 2024

В Перми снесут незаконные дома

© Служба новостей «URA.RU»
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Снос "дома журналистов". Екатеринбург, снос здания, разрушение, незаконная постройка
В Перми под снос попали дома и гараж (архивное фото) Фото:

Мэрия Перми ищет подрядчика для сноса самовольных построек, в том числе домов, в Орджоникидзевском районе города. Об этом говорится в документации тендера.

«Снос самовольных построек на территории Орджоникидзевского района Перми. Начальная цена контракта 429 тысяч рублей», — указано в документации на сайте госзакупок.

Согласно проекту контракта, подрядчик должен будет снести дом вместе с хозпостройками, теплицей и собачьей будкой на улице Рабкоровской, 7. Также попал под снос одноэтажный дом на улице Камская поляна, 23. В микрорайоне Молодежный сломают и вывезут на мусорный полигон двухэтажный кирпичный гаражный бокс, отмечается в документации.

Ранее в Перми планировались к сносу 15 самовольных построек в Кировском районе. На это из бюджета направлялось 466 тысяч рублей.

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Мэрия Перми ищет подрядчика для сноса самовольных построек, в том числе домов, в Орджоникидзевском районе города. Об этом говорится в документации тендера. «Снос самовольных построек на территории Орджоникидзевского района Перми. Начальная цена контракта 429 тысяч рублей», — указано в документации на сайте госзакупок. Согласно проекту контракта, подрядчик должен будет снести дом вместе с хозпостройками, теплицей и собачьей будкой на улице Рабкоровской, 7. Также попал под снос одноэтажный дом на улице Камская поляна, 23. В микрорайоне Молодежный сломают и вывезут на мусорный полигон двухэтажный кирпичный гаражный бокс, отмечается в документации. Ранее в Перми планировались к сносу 15 самовольных построек в Кировском районе. На это из бюджета направлялось 466 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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