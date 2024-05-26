26 мая 2024

В ХМАО дорожники вырубили 23 гектара леса из-за ремонта трасс

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО вырубают лес для расширения дорог
В ХМАО вырубают лес для расширения дорог Фото:

В ХМАО дорожные службы вырубили 23 гектара зеленых насаждений в ходе ремонта и строительства автотрасс. Директор Управления автомобильных дорог Югры Алексей Осинцев в telegram-канале учреждения пояснил, что деревья и кусты убирают, чтобы расширить дороги и повысить безопасность движения транспорта. 

«В Югре уделяют особое внимание очистке полос отвода: в этом году уже вырублено более 23 гектаров растительности. В первую очередь работы ведутся на аварийно-опасных участках и участках капитального ремонта. Вырубка деревьев и кустарников на полосах отвода — важная мера для обеспечения безопасности дорожного движения, повышения комфорта водителей и опережающего создания условий для повышения пропускной способности трасс», — подчеркнул Осинцев в telegram-канале КУ «Управление автомобильных дорог».

В мае дорожники приступили к вырубке деревьев и кустарников на полосах отвода трассы из Нижневартовска в Радужный, которую готовят к капитальному ремонту. Дорогу планируют расширить до четырех полос. 

Ранее URA.RU писало, что компания «Мостострой-11» отремонтирует два моста на дороге между Нижневартовском и Радужным. Власти ХМАО заплатят за реконструкцию почти 250 млн рублей.

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В ХМАО дорожные службы вырубили 23 гектара зеленых насаждений в ходе ремонта и строительства автотрасс. Директор Управления автомобильных дорог Югры Алексей Осинцев в telegram-канале учреждения пояснил, что деревья и кусты убирают, чтобы расширить дороги и повысить безопасность движения транспорта.  «В Югре уделяют особое внимание очистке полос отвода: в этом году уже вырублено более 23 гектаров растительности. В первую очередь работы ведутся на аварийно-опасных участках и участках капитального ремонта. Вырубка деревьев и кустарников на полосах отвода — важная мера для обеспечения безопасности дорожного движения, повышения комфорта водителей и опережающего создания условий для повышения пропускной способности трасс», — подчеркнул Осинцев в telegram-канале КУ «Управление автомобильных дорог». В мае дорожники приступили к вырубке деревьев и кустарников на полосах отвода трассы из Нижневартовска в Радужный, которую готовят к капитальному ремонту. Дорогу планируют расширить до четырех полос.  Ранее URA.RU писало, что компания «Мостострой-11» отремонтирует два моста на дороге между Нижневартовском и Радужным. Власти ХМАО заплатят за реконструкцию почти 250 млн рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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