Сечин назначил генерального директора крупнейшей «дочки» «Роснефти» в ХМАО

Компанию «РН-Юганскнефтегаз» — крупнейшее дочернее общество «Роснефти» в ХМАО — возглавил новый руководитель. Источник агентства, знакомый с нефтяной сферой, сообщил, что генеральным директором предприятия назначен Александр Шиманский. До него обязанности руководителя выполнял Егор Филиппов.
«Генеральным директором „РН-Юганскнефтегаза“ назначен Александр Шиманский. На протяжении трех лет генерального директора на предприятии не было, руководящие функции выполнял Егор Филиппов — он был исполняющим обязанности генерального директора», — сообщил инсайдер URA.RU.
Параллельно Шиманский будет руководить еще одной «дочкой» «Роснефти» в ХМАО — АО «НК „Конданефть“. Информацию о назначении подтвердили на предприятии, но комментировать новость отказались. Новый гендиректор имеет опыт руководства нефтегазодобывающим предприятием. По данным системы СБИС, он три года возглавлял дочернее общество Независимой нефтегазовой компании Эдуарда Худайнатова — „ННК-Оренбургнефтегаз“.
Ранее URA.RU писало, что после разлива нефти на трубопроводе в Нефтеюганском районе сменился гендиректор «РН-Юганскнефтегаза»». Исполняющим обязанности главы компании назначен Егор Филиппов.
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