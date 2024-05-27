Сечин назначил генерального директора крупнейшей «дочки» «Роснефти» в ХМАО

«РН-Юганскнефтегаз» возглавил новый руководитель
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Кресло гендиректора "РН-Юганскнефтегаза" занял бывший топ-менеджер ННК
Кресло гендиректора "РН-Юганскнефтегаза" занял бывший топ-менеджер ННК Фото:

Компанию «РН-Юганскнефтегаз» — крупнейшее дочернее общество «Роснефти» в ХМАО — возглавил новый руководитель. Источник агентства, знакомый с нефтяной сферой, сообщил, что генеральным директором предприятия назначен Александр Шиманский. До него обязанности руководителя выполнял Егор Филиппов. 

«Генеральным директором „РН-Юганскнефтегаза“ назначен Александр Шиманский. На протяжении трех лет генерального директора на предприятии не было, руководящие функции выполнял Егор Филиппов — он был исполняющим обязанности генерального директора», — сообщил инсайдер URA.RU.

Параллельно Шиманский будет руководить еще одной «дочкой» «Роснефти» в ХМАО — АО «НК „Конданефть“. Информацию о назначении подтвердили на предприятии, но комментировать новость отказались. Новый гендиректор имеет опыт руководства нефтегазодобывающим предприятием. По данным системы СБИС, он три года возглавлял дочернее общество Независимой нефтегазовой компании Эдуарда Худайнатова — „ННК-Оренбургнефтегаз“.

Ранее URA.RU писало, что после разлива нефти на трубопроводе в Нефтеюганском районе сменился гендиректор «РН-Юганскнефтегаза»». Исполняющим обязанности главы компании назначен Егор Филиппов.

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Компанию «РН-Юганскнефтегаз» — крупнейшее дочернее общество «Роснефти» в ХМАО — возглавил новый руководитель. Источник агентства, знакомый с нефтяной сферой, сообщил, что генеральным директором предприятия назначен Александр Шиманский. До него обязанности руководителя выполнял Егор Филиппов.  «Генеральным директором „РН-Юганскнефтегаза“ назначен Александр Шиманский. На протяжении трех лет генерального директора на предприятии не было, руководящие функции выполнял Егор Филиппов — он был исполняющим обязанности генерального директора», — сообщил инсайдер URA.RU. Параллельно Шиманский будет руководить еще одной «дочкой» «Роснефти» в ХМАО — АО «НК „Конданефть“. Информацию о назначении подтвердили на предприятии, но комментировать новость отказались. Новый гендиректор имеет опыт руководства нефтегазодобывающим предприятием. По данным системы СБИС, он три года возглавлял дочернее общество Независимой нефтегазовой компании Эдуарда Худайнатова — „ННК-Оренбургнефтегаз“. Ранее URA.RU писало, что после разлива нефти на трубопроводе в Нефтеюганском районе сменился гендиректор «РН-Юганскнефтегаза»». Исполняющим обязанности главы компании назначен Егор Филиппов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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