Челябинский губернатор Текслер наградил ушедшего в отставку мэра Златоуста

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер наградил досрочно ушедшего в отставку мэра Златоуста Максима Пекарского медалью. Как следует из подписанного постановления, Пекарский отмечен за заслуги в сфере муниципального управления.
«За особые заслуги в сфере муниципального управления, направленные на развитие физкультуры и спорта Златоустовского городского округа постановляю наградить медалью „За заслуги перед Челябинской областью“ III степени Пекарского Максима Борисовича. Губернатор А. Л. Текслер», — отмечено в документе.
В 2024 году под руководством Пекарского Златоуст принял соревнования Спартакиады сильнейших по зимним видам спорта на новом спортивном объекте. Биатлонный комплекс строили много лет, в результате город получил спортобъект, где будущей зимой снова пройдут всероссийские старты.
Пекарский заявил о досрочном сложении полномочий 27 мая. Написанное заявление мэр направил на рассмотрение депутатского корпуса Златоуста. Чтобы принять отставку, депутаты соберутся 30 мая. Также в ходе заседания они назначат временно исполняющего обязанности градоначальника.
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