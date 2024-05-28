28 мая 2024

Челябинский губернатор Текслер наградил ушедшего в отставку мэра Златоуста

© Служба новостей «URA.RU»
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Максим Пекарский получил медаль от Алексея Текслера
Максим Пекарский получил медаль от Алексея Текслера Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер наградил досрочно ушедшего в отставку мэра Златоуста Максима Пекарского медалью. Как следует из подписанного постановления, Пекарский отмечен за заслуги в сфере муниципального управления.

«За особые заслуги в сфере муниципального управления, направленные на развитие физкультуры и спорта Златоустовского городского округа постановляю наградить медалью „За заслуги перед Челябинской областью“ III степени Пекарского Максима Борисовича. Губернатор А. Л. Текслер», — отмечено в документе.

В 2024 году под руководством Пекарского Златоуст принял соревнования Спартакиады сильнейших по зимним видам спорта на новом спортивном объекте. Биатлонный комплекс строили много лет, в результате город получил спортобъект, где будущей зимой снова пройдут всероссийские старты. 

Пекарский заявил о досрочном сложении полномочий 27 мая. Написанное заявление мэр направил на рассмотрение депутатского корпуса Златоуста. Чтобы принять отставку, депутаты соберутся 30 мая. Также в ходе заседания они назначат временно исполняющего обязанности градоначальника.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер наградил досрочно ушедшего в отставку мэра Златоуста Максима Пекарского медалью. Как следует из подписанного постановления, Пекарский отмечен за заслуги в сфере муниципального управления. «За особые заслуги в сфере муниципального управления, направленные на развитие физкультуры и спорта Златоустовского городского округа постановляю наградить медалью „За заслуги перед Челябинской областью“ III степени Пекарского Максима Борисовича. Губернатор А. Л. Текслер», — отмечено в документе. В 2024 году под руководством Пекарского Златоуст принял соревнования Спартакиады сильнейших по зимним видам спорта на новом спортивном объекте. Биатлонный комплекс строили много лет, в результате город получил спортобъект, где будущей зимой снова пройдут всероссийские старты.  Пекарский заявил о досрочном сложении полномочий 27 мая. Написанное заявление мэр направил на рассмотрение депутатского корпуса Златоуста. Чтобы принять отставку, депутаты соберутся 30 мая. Также в ходе заседания они назначат временно исполняющего обязанности градоначальника.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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